Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας και το νοσοκομείο Αλ Σίφα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο μέλη του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανέφερε το πρωί ότι παρέλαβε δύο σορούς μετά από «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην είσοδο κτιρίου κατοικιών, κοντά στο δημοτικό πάρκο της Γάζας».

Λίγο αργότερα, το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι παρέλαβε ακόμη τρεις σορούς, ενώ περιέθαλψε και πολλούς τραυματίες έπειτα από πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αυτοκίνητο στη συνοικία Τελ αλ Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

اللحظات الأولى بعد قصف طيران الاحتلال لمركبة في حي تل الهوا، بمدينة #غزة pic.twitter.com/aJJCoWrlXz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 31, 2026

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας, η οποία υπάγεται στη Χαμάς, επιβεβαίωσε τον ίδιο απολογισμό. Σε πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα διακρίνονται μέλη της να επιθεωρούν το όχημα που χτυπήθηκε στο δεύτερο πλήγμα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος των πληγμάτων ήταν μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσεμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα δημοσιοποιήσει αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

من القصف الإسرائيلي الأخير على حي تل الهوا غرب مدينة #غزة pic.twitter.com/E3eCP4IF74 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 31, 2026

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί εναντίον απειλών που προέρχονται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη της εκεχειρίας. Τα στοιχεία του υπουργείου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν σκοτωθεί πέντε μέλη των ενόπλων δυνάμεών του και ένας συμβασιούχος πολιτικός υπάλληλος.