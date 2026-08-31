Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε σήμερα τον Πέδρο Σάντσεθ για «κατάπτυστο ψέμα», μετά τις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ και η Ρωσία διέδωσαν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας που προκάλεσε τον περασμένο μήνα τη συρροή μεταναστών στη Θέουτα.

«Ο Σάντσεθ είπε πάλι ψέματα, κατηγορώντας με απίστευτο τρόπο το Ισραήλ ότι διαδίδει παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα στη Θέουτα. Αυτό είναι ένα κατάπτυστο ψέμα», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

Prime Minister @sanchezcastejon is lying shamelessly.



In his interview with Cadena SER today, he lied again, astonishingly accusing Israel of disseminating misleading information regarding the events in Ceuta.



This is a brazen lie.



Continuing to spread defamatory lies will not… pic.twitter.com/Jb6RxciCdR — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 31, 2026

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν ατάκτως από το Μαρόκο μέσα στον μικρό ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου, προκαλώντας ανησυχία σ’ ολόκληρο τον ευρωπαϊκό συνασπισμό. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την απόπειρά τους αυτή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Θέουτα.