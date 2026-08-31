Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα «απαντά» σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης.

«Θα υπάρξει απάντηση» και «θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.