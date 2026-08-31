Σάλο και έντονες αντιδράσεις στην Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει έναν μπάρμαν να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να προσπάθησε να φύγει από μπαρ χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου στην περιοχή Πίνκλαο της Μπανγκόκ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο λογαριασμός της γυναίκας είχε φτάσει τα 60.000 μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1.560 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, η γυναίκα φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει πλαστή ταυτότητα για να εισέλθει στο μπαρ και στη συνέχεια επιχείρησε να αποχωρήσει χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό. Μέλη του προσωπικού φέρεται να την εντόπισαν και να την επέστρεψαν στο κατάστημα.

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Bartender in Thailand shaves a woman's head after she attempted to leave without paying for an $1,800 bill using a fake ID. pic.twitter.com/TZmNXhpJPR — Chay Bowes (@BowesChay) August 30, 2026

Η «συμφωνία» για τα μαλλιά της

Καθώς η γυναίκα φέρεται να μην μπορούσε να καταβάλει το ποσό, αντί να κληθούν οι Αρχές, της προτάθηκε να ξυρίσει τα μαλλιά της, με την αξία τους να συμψηφίζεται με μέρος της οφειλής.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα εμφανίζεται με λευκό φόρεμα και φαίνεται να συμφωνεί σε αυτό που παρουσιάζεται ως «σύμβαση αγοράς μαλλιών».

Στη συνέχεια, ένας μπάρμαν χρησιμοποιεί ξυριστική μηχανή και κόβει τα μακριά μαλλιά της, ενώ πίσω από την κάμερα ακούγεται ένας άνδρας να υποστηρίζει ότι δεν την εκμεταλλεύεται και πως πρόκειται για την «τιμή της αγοράς».

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αμφισβητείται έντονα κατά πόσο μια τέτοια συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά εθελοντική.

She and her mother have filed police complaints accusing him of assault, coercion and unlawful detentionhttps://t.co/KK5n3lzRuA — Dexerto (@Dexerto) August 30, 2026

«Το μπαρ το παράκανε»

Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια της Be One Foundation, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του μπαρ υπερβολική. Σύμφωνα με την ίδια, οι υπεύθυνοι του καταστήματος επικοινώνησαν μαζί της για να ζητήσουν συγγνώμη και παραδέχθηκαν ότι ο διευθυντής ενήργησε υπό την επήρεια θυμού και παρορμητικά.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι οι υπεύθυνοι σκοπεύουν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια της γυναίκας, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο αποζημίωσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια συμφωνία που πραγματοποιείται υπό πίεση ενδέχεται να μην είναι έγκυρη και ότι το ξύρισμα του κεφαλιού ενός ανθρώπου χωρίς πραγματική συναίνεση θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα επίθεσης, εξαναγκασμού ή παράνομης κράτησης.

Σύμφωνα με την Chalida Phalamat, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινης Ασφάλειας της Ταϊλάνδης να εξετάσει την υπόθεση. Η ίδια κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην καταφεύγουν σε πρακτικές αυτοδικίας όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά μη πληρωμής λογαριασμών, αλλά να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η γυναίκα, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη «συμφωνία».