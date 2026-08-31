Η πρώτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της Συμφωνίας της Μέκκας στην Κωνσταντινούπολη σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια πολιτική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πραγματικού μηχανισμού στρατιωτικής συνεργασίας.

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στις 7 Αυγούστου, οι τρεις χώρες καλούνται πλέον να απαντήσουν στο δύσκολο ερώτημα: πώς η αρχή ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη.

Οι αποφάσεις και οι δηλώσεις που ακολούθησαν την πρώτη συνεδρίαση δείχνουν ότι το εγχείρημα μπαίνει στη φάση της θεσμικής του συγκρότησης.

Η επίσημη ονομασία του σχήματος συμφωνήθηκε ως «Makkah Defence Alliance» – «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», η μόνιμη γραμματεία εγκαθίσταται στο Ριάντ και ο πρώτος γενικός γραμματέας θα προέρχεται από το Πακιστάν.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται η στρατιωτική διαλειτουργικότητα, οι κοινές ασκήσεις, η συνεργασία στην αεράμυνα και στα μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και η κοινή ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικής τεχνολογίας.

Για την Τουρκία, η νέα δομή δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία. Όχι επειδή προκύπτει ότι η Άγκυρα θα ελέγχει τη συμμαχία, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δικαιολογούν ένα τέτοιο συμπέρασμα, αλλά επειδή μπορεί να επιχειρήσει να μετατρέψει δύο από τα βασικά της πλεονεκτήματα, τη μακρά εμπειρία της στο ΝΑΤΟ και την ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία, σε πρόσθετη περιφερειακή επιρροή.

Από τη συμφωνία στους μηχανισμούς

Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν ταυτόχρονα οι υπουργοί Εξωτερικών, οι υπουργοί Άμυνας και κορυφαίοι στρατιωτικοί των τριών κρατών.

Από την Τουρκία έλαβαν μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

🔴Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: (Mekke Anlaşması hk.)



"İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün.



Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması… pic.twitter.com/hhl6xJlXtl — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) August 31, 2026

Το Πακιστάν εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, τον υπουργό Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ενώ από τη Σαουδική Αραβία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, ο υπουργός Άμυνας Χαλίντ μπιν Σαλμάν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Φαγιάντ αλ Ρουγουαϊλί.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İstanbul’da görüştü



Görüşme, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı kapsamında gerçekleştirildi https://t.co/mfRXfCw4yH pic.twitter.com/R9pCK15moa — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 31, 2026

Η σύνθεση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο διπλωματικό φόρουμ. Η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία εντάσσονται στον ίδιο μηχανισμό, με στόχο οι αποφάσεις των ηγετών των τριών χωρών να μπορούν σταδιακά να μεταφράζονται σε κοινό σχεδιασμό. Αυτό, βέβαια, απέχει ακόμη σημαντικά από τη σύνθετη και επί δεκαετίες δοκιμασμένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία της Μέκκας βρίσκεται μόλις στην αρχή.

Η νατοϊκή εμπειρία που θέλει να αξιοποιήσει η Άγκυρα

Ο Χακάν Φιντάν έχει ήδη χρησιμοποιήσει ανοιχτά το ΝΑΤΟ ως σημείο αναφοράς για ορισμένους από τους μηχανισμούς που σχεδιάζονται.

Η Τουρκία είναι η μόνη από τις τρεις ιδρυτικές χώρες που διαθέτει περισσότερες από επτά δεκαετίες συμμετοχής σε ένα σύστημα συλλογικής άμυνας με κοινές διαδικασίες, πολυεθνικά επιτελεία, στρατιωτικές ασκήσεις και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας. Αυτό αποτελεί αντικειμενικά ένα πλεονέκτημα τεχνογνωσίας. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η νέα συμμαχία θα αντιγράψει το ΝΑΤΟ ούτε ότι η Τουρκία θα μπορέσει αυτομάτως να επιβάλει τις δικές της διαδικασίες στους άλλους δύο εταίρους.

Σημαίνει ότι η Άγκυρα έχει εμπειρία σε τομείς που η νέα δομή τώρα επιχειρεί να αναπτύξει: κοινά στρατιωτικά πρότυπα, διοίκηση και έλεγχο, συντονισμό διαφορετικών Ενόπλων Δυνάμεων, logistics και πολυεθνικές ασκήσεις. Αυτή την εμπειρία είναι εύλογο να επιχειρήσει να μετατρέψει σε πολιτικό και στρατιωτικό κεφάλαιο.

Το κρίσιμο στοίχημα της διαλειτουργικότητας

Μία από τις σημαντικότερες έννοιες που συνοδεύουν τη νέα συμφωνία είναι η διαλειτουργικότητα.

Με απλά λόγια, διαφορετικοί στρατοί πρέπει να μπορούν, εφόσον ληφθεί η αντίστοιχη πολιτική απόφαση, να επιχειρούν από κοινού χωρίς τα διαφορετικά συστήματα διοίκησης, επικοινωνιών και εξοπλισμού να μετατρέπονται σε εμπόδιο. Αυτό απαιτεί χρόνο. Απαιτεί κοινές διαδικασίες σε επικοινωνίες, πληροφορίες, logistics, διοίκηση και έλεγχο, εκπαίδευση, αεράμυνα και υποστήριξη δυνάμεων.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει αναφέρει ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει σχεδιασμό για κοινές χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις, καθώς και συνεργασία σε αεράμυνα, μη επανδρωμένα συστήματα και αμυντική βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης σε μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, ηλεκτρονικό πόλεμο και τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτούς τους τομείς η Τουρκία διαθέτει σημαντικά αναπτυγμένη βιομηχανική βάση. Το κατά πόσο όμως αυτό θα της επιτρέψει να εξελιχθεί στον βασικό τεχνολογικό πυλώνα της συμμαχίας θα εξαρτηθεί από τις συμφωνίες που θα ακολουθήσουν και από το πώς θα κατανεμηθούν οι βιομηχανικοί ρόλοι μεταξύ των τριών χωρών.

Η αμυντική βιομηχανία στο επίκεντρο

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες πτυχές της συμφωνίας για την Άγκυρα. Το σχέδιο δεν περιορίζεται στην αγορά έτοιμων οπλικών συστημάτων. Η τουρκική πλευρά έχει μιλήσει για κοινή ανάπτυξη και παραγωγή, τεχνολογική συνεργασία, συντήρηση και μακροχρόνια εφοδιαστική υποστήριξη. Η διαφορά είναι ουσιαστική.

Μια απλή αγορά ενός οπλικού συστήματος δημιουργεί κυρίως εμπορική σχέση. Η συνεκπαίδευση, η συμπαραγωγή, η κοινή συντήρηση και η ανάπτυξη κοινών διαδικασιών δημιουργούν βαθύτερες και περισσότερο μακροχρόνιες βιομηχανικές και επιχειρησιακές αλληλεξαρτήσεις.

Η Τουρκία δεν ξεκινά από το μηδέν.

Με τη Σαουδική Αραβία έχει ήδη αναπτύξει σημαντική συνεργασία στον τομέα των UAV. Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν με την Baykar το 2023 περιλάμβαναν όχι μόνο προμήθειες αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας και τοπική παραγωγή.

Το Ριάντ, από την πλευρά του, επιδιώκει στο πλαίσιο του Vision 2030 να αυξήσει δραστικά το ποσοστό των αμυντικών δαπανών που κατευθύνονται στην εγχώρια βιομηχανία. Αυτό σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία δεν ενδιαφέρεται απλώς να λειτουργήσει ως χρηματοδότης τουρκικών προγραμμάτων. Θέλει και η ίδια τεχνολογία, παραγωγή και βιομηχανική αυτονομία.

Ανάλογα σημαντική είναι η σχέση Τουρκίας και Πακιστάν. Οι δύο χώρες συνεργάζονται εδώ και χρόνια στον ναυτικό τομέα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις κορβέτες MILGEM για το πακιστανικό Ναυτικό. Τον Απρίλιο του 2026 το Πακιστάν ενέταξε στον στόλο του τη δεύτερη κορβέτα του προγράμματος. Η Συμμαχία της Μέκκας θα μπορούσε να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέτοιες διμερείς συνεργασίες θα αποκτήσουν τριμερή διάσταση. Το αν θα συμβεί, όμως, παραμένει προς απόδειξη.

Τρεις χώρες με διαφορετικά πλεονεκτήματα

Η βασική δυναμική της συμμαχίας προκύπτει από το γεγονός ότι οι τρεις χώρες διαθέτουν διαφορετικά και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα και σημαντικό πολιτικό βάρος στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο.

διαθέτει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα και σημαντικό πολιτικό βάρος στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Η Τουρκία διαθέτει μεγάλο στρατό, ισχυρή και αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, πολυετή νατοϊκή εμπειρία και επιχειρησιακή εμπειρία από διαφορετικά μέτωπα.

διαθέτει μεγάλο στρατό, ισχυρή και αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, πολυετή νατοϊκή εμπειρία και επιχειρησιακή εμπειρία από διαφορετικά μέτωπα. Το Πακιστάν διαθέτει μεγάλη στρατιωτική δομή, πυραυλικές δυνατότητες, σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και, κυρίως, αποτελεί τη μοναδική χώρα του μουσουλμανικού κόσμου με δηλωμένο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τρεις χώρες έχουν ταυτόσημα συμφέροντα. Το αντίθετο. Οι διαφορετικές στρατηγικές τους προτεραιότητες, οι σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, το Ιράν, την Ινδία και άλλες περιφερειακές δυνάμεις μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί περιορισμοί.

Η πραγματική συνοχή της συμμαχίας θα φανεί όχι στις τελετές υπογραφής αλλά όταν τα συμφέροντα των τριών κρατών δεν συμπίπτουν πλήρως.

Οι ρόλοι εντός της συμμαχίας

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για την κατανόηση της νέας δομής.

Παρά τον ενεργό ρόλο της Άγκυρας και την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη συμμαχία για την ενίσχυση της περιφερειακής της επιρροής, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την εικόνα ενός σχήματος ελεγχόμενου από την Τουρκία. Αντίθετα, οι πρώτες θεσμικές αποφάσεις δείχνουν επιμερισμό ρόλων.

Η μόνιμη γραμματεία εγκαθίσταται στο Ριάντ.

Ο πρώτος γενικός γραμματέας θα προέρχεται από το Πακιστάν.

Η Τουρκία φιλοξένησε την πρώτη συνεδρίαση και εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργή στην ανάπτυξη των στρατιωτικών και βιομηχανικών μηχανισμών.

Εάν αυτή η κατανομή διατηρηθεί, τότε θα πρόκειται περισσότερο για μια προσπάθεια εξισορρόπησης των τριών ιδρυτών παρά για την ανάδειξη ενός μοναδικού ηγετικού κέντρου.

Για την Άγκυρα, επομένως, το στοίχημα δεν είναι απαραίτητα να αποκτήσει τον θεσμικό έλεγχο της συμμαχίας. Είναι να καταστεί αναντικατάστατη σε συγκεκριμένους τομείς: εκπαίδευση, διαλειτουργικότητα, τεχνολογία, αμυντική παραγωγή και κοινός επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Η συμμαχία σχεδιάζεται με δυνατότητα διεύρυνσης

Η επόμενη μεγάλη παράμετρος είναι η διεύρυνση. Ο Χακάν Φιντάν έχει καταστήσει σαφές ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται κατ’ ανάγκη στις τρεις ιδρυτικές χώρες και ότι η συμμαχία μπορεί να ανοίξει σε νέα μέλη. Το κρίσιμο είναι ότι οι ιδρυτές φαίνεται να θέλουν πρώτα να οργανώσουν τη βασική αρχιτεκτονική.

Με άλλα λόγια, να δημιουργηθούν οι κανόνες, τα θεσμικά όργανα και οι στρατιωτικές διαδικασίες πριν από την ένταξη περισσότερων κρατών. Αυτό έχει σημασία επειδή όποια χώρα προσχωρήσει αργότερα θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο που θα έχει ήδη διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό από Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ.

Η Αίγυπτος είναι το μεγάλο στοίχημα της διεύρυνσης

Η σημαντικότερη πιθανή προσθήκη είναι αναμφίβολα η Αίγυπτος. Ο Φιντάν έχει χαρακτηρίσει το Κάιρο φυσικό εταίρο και έχει δηλώσει ότι θεωρεί πιθανή τη συμμετοχή του εφόσον διευθετηθούν τεχνικά ζητήματα. Πρόκειται, όμως, για τουρκική εκτίμηση και όχι για ειλημμένη αιγυπτιακή απόφαση.

Το Κάιρο διατηρεί τη δική του στρατηγική αυτονομία και θα πρέπει να σταθμίσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και περιφερειακών παραμέτρων πριν δεσμευθεί σε μια συμφωνία συλλογικής άμυνας. Η σημασία μιας πιθανής αιγυπτιακής ένταξης θα ήταν μεγάλη.

Η γεωγραφική διάσταση της συμμαχίας θα επεκτεινόταν από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Διώρυγα του Σουέζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Χερσόνησο και, μέσω Πακιστάν, τη Νότια Ασία.

Παράλληλα, όμως, η είσοδος μιας χώρας του μεγέθους και της στρατιωτικής βαρύτητας της Αιγύπτου θα άλλαζε και τις εσωτερικές ισορροπίες της ίδιας της συμμαχίας. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει η διεύρυνση να αντιμετωπίζεται ως απλή επέκταση της τουρκικής επιρροής.

Το Μπανγκλαντές και η προοπτική πέρα από τη Μέση Ανατολή

Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από το Μπανγκλαντές, το οποίο εξετάζει θετικά την προοπτική συμμετοχής. Για τη Ντάκα, ωστόσο, μια τέτοια απόφαση δεν θα ήταν απλή. Θα επηρέαζε τη σχέση της με την Ινδία και θα έθετε ερωτήματα σχετικά με την παραδοσιακή πολιτική μη ευθυγράμμισης της χώρας. Το ενδιαφέρον του Μπανγκλαντές δείχνει, πάντως, ότι η δυνητική ακτίνα της συμφωνίας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον αραβικό χώρο.

Το ερώτημα είναι εάν το σχήμα θα παραμείνει μια σχετικά περιορισμένη συμμαχία κρατών με συγκεκριμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή θα επιχειρήσει να εξελιχθεί σε ευρύτερη πολυεθνική δομή. Τα δύο μοντέλα δεν είναι απαραίτητα συμβατά. Όσο αυξάνονται τα μέλη τόσο δυσκολότερη γίνεται συνήθως η επίτευξη κοινής στρατηγικής γραμμής.

Ιράν και Ισραήλ στο φόντο, χωρίς επίσημο «εχθρό»

Η συμφωνία δημιουργείται σε μια περίοδο ακραίας αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Και οι τρεις ιδρυτικές χώρες έχουν σουνιτική μουσουλμανική πλειοψηφία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ερωτήματα για το κατά πόσο διαμορφώνεται ένας σουνιτικός άξονας απέναντι στο Ιράν. Οι ίδιες οι χώρες το αρνούνται.

Η τουρκική και η σαουδαραβική πλευρά έχουν επιμείνει ότι η συμφωνία είναι αμυντική και δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου κράτους. Η διατύπωση αυτή δεν σημαίνει ότι το Ιράν απουσιάζει από τους στρατηγικούς υπολογισμούς τους. Σημαίνει ότι οι ιδρυτές δεν επιθυμούν να δεσμεύσουν δημόσια τη συμμαχία σε έναν μόνιμα προκαθορισμένο αντίπαλο.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και ως προς το Ισραήλ.

Η Άγκυρα έχει οξύνει δραματικά τη ρητορική της εναντίον της ισραηλινής κυβέρνησης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Συμμαχία της Μέκκας έχει χαρακτηρίσει το Ισραήλ εχθρικό κράτος. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

Σαουδική Αραβία και Πακιστάν διατηρούν τις δικές τους εθνικές προτεραιότητες, οι οποίες δεν ταυτίζονται σε κάθε περίπτωση με τις επιλογές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Τουρκία δεν εγκαταλείπει το ΝΑΤΟ

Μία ακόμη υπερβολή θα ήταν η ερμηνεία της νέας συμφωνίας ως τουρκικής αποχώρησης από τη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Η Άγκυρα δηλώνει ότι το νέο σχήμα δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες συμμαχίες και η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό που φαίνεται να επιδιώκει είναι η διεύρυνση των επιλογών της.

Να παραμένει ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας και ταυτόχρονα να ενισχύει στρατιωτικές και βιομηχανικές σχέσεις με κράτη της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας. Εάν το πετύχει, θα αποκτήσει πρόσθετα εργαλεία διαπραγμάτευσης και επιρροής. Αυτό, ωστόσο, συνεπάγεται και δυσκολίες.

Η συμμετοχή σε διαφορετικά συστήματα ασφαλείας δεν εγγυάται ότι τα συμφέροντα των εταίρων θα είναι πάντοτε συμβατά. Σε μια σοβαρή κρίση, οι αντιφάσεις μεταξύ διαφορετικών συμμαχιών μπορεί να γίνουν εξίσου σημαντικές με τα πλεονεκτήματά τους.

Η πραγματική δοκιμασία έρχεται μετά τις υπογραφές

Η πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη έβαλε τα πρώτα θεμέλια ενός μηχανισμού που φιλοδοξεί να αποκτήσει διάρκεια. Υπάρχει πλέον όνομα, γραμματεία, πολιτικοστρατιωτική επιτροπή και σχεδιασμός για διαλειτουργικότητα, κοινές ασκήσεις και αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Το αν όλα αυτά θα εξελιχθούν σε πραγματική στρατιωτική συνοχή είναι διαφορετικό ζήτημα.

Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο τρεις χώρες με διαφορετικά συμφέροντα θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κοινές απειλές, κοινές υποχρεώσεις και, το δυσκολότερο, στην κατανομή του κόστους και του ρίσκου όταν ξεσπάσει μια πραγματική κρίση.

Για την Τουρκία, πάντως, η ευκαιρία είναι σαφής. Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη θέση της στο ΝΑΤΟ, την αμυντική της βιομηχανία και τις σχέσεις της με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Το αν θα γίνει πράγματι ο επιχειρησιακός ή τεχνολογικός κόμβος της συμμαχίας δεν έχει κριθεί.

Η πραγματική σημασία της Συμμαχίας της Μέκκας θα φανεί όταν οι πολιτικές διακηρύξεις δοκιμαστούν απέναντι σε αντικρουόμενα εθνικά συμφέροντα.