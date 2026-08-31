Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα από την τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, όπου καταμαράν με 267 επιβαίνοντες ανατράπηκε, βυθίζοντας στο πένθος δεκάδες οικογένειες. Ο απολογισμός μετρά τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται πυρετωδώς σε βάθος 500 μέτρων για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες απόγνωσης φτάνουν από το λιμάνι της Κερύνειας. Εκεί, συγγενείς των επιβατών περιμένουν με κομμένη την ανάσα οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.



Οι εικόνες μέσα από το πλοίο αποτυπώνουν στιγμές απόλυτου τρόμου. Επιβάτες σκαρφαλώνουν στα τοιχώματα του σκάφους που γέρνει επικίνδυνα, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ άλλοι πέφτουν στα ταραγμένα νερά προσπαθώντας να κρατηθούν από τη γάστρα.

Girne feribotunun batma anı videosu



İçinde 267 yolcusu bulunan Girne feribotunun alabora olmaya başladığı andan itibaren yaşanan can pazarı yolcular tarafından kayda alındı. pic.twitter.com/uIUZRHZmJ5 — Odatv (@odatv) August 31, 2026

Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας που περιγράφει πώς μια βαλίτσα την ανάγκασε να χάσει τη λαβή από το χέρι της 12χρονης κόρης της, η οποία παρασύρθηκε μαζί με τον 6χρονο αδελφό της. Παράλληλα, οι καταγγελίες των επιζώντων αποκαλύπτουν εγκληματικές παραλείψεις.



Οι επιβάτες είχαν αντιληφθεί την εισροή υδάτων λίγο μετά τον απόπλου και ζητούσαν επίμονα την επιστροφή στο λιμάνι, όμως το σκάφος συνέχισε την πορεία του. Όταν ο πανικός γενικεύτηκε, διαπιστώθηκε ότι τα σωσίβια δεν επαρκούσαν για όλους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι οποίοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Δραματικές στιγμές στο λιμάνι της Κερύνειας

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται πυρετωδώς για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων, την ώρα που η αγωνία στη στεριά χτυπά κόκκινο. Νωρίτερα, ένας πατέρας που αναζητά τα δύο του παιδιά, τη Σαλιχά Μιράι και τον Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, προσπάθησε αλλόφρων να σταματήσει τα ασθενοφόρα που αποχωρούσαν από το λιμάνι, ψάχνοντας απεγνωσμένα μια απάντηση.

"YÜREĞİM YANIYOR, EVLATLARIM GİTTİ"



Gemi faciasında çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den haber alamayan acılı baba, limandan çıkan ambulansları durdurmak istedi.



"Evladımı mı götürüyor" diyen baba limana alınmadı.



Kayıplarının akibetlerini merak eden endişeli… pic.twitter.com/4nlfsSNphQ — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 31, 2026

«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε ο τραγικός πατέρας, στον οποίο οι αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο στον χώρο. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», πρόσθεσε σπαράζοντας.

Έκκληση απόγνωσης από μάνα αγνοούμενων

Σε εξίσου δραματική κατάσταση βρίσκεται και η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία ζήτησε τη συνδρομή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων Hür-İş και Kamu-Ιş. Με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να μην σταματήσουν τις προσπάθειες.

Girne'deki gemi faciası sonrası bekleyiş sürüyor: “Oğlum 6 yaşında, 20 kilo… Kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor”

Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından, kayıp 18 kişiyi bulmak için denizde yürütülen arama kurtarma… pic.twitter.com/741Ae9a8jU — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 31, 2026

«Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», είπε, περιγράφοντας τον εφιάλτη που ζει.





