Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο ενός ζευγαριού Ιρλανδών σε πολυτελή βίλα στην Ισπανία, όπου είχε ταξιδέψει για διακοπές.

Η 51χρονη Thomasina Tobin και ο 48χρονος σύζυγός της Patrick Tobin βρέθηκαν νεκροί και γυμνοί κοντά στο τζακούζι της ενοικιαζόμενης βίλας στην Cullera, κοντά στη Βαλένθια. Τις σορούς εντόπισαν στις 25 Αυγούστου τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 14 και 16 ετών.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, η 51χρονη μητέρα φαίνεται πως έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει τον σύζυγό της, ο οποίος ενδέχεται να είχε παγιδευτεί κάτω από το νερό του τζακούζι.

Η ισχυρή αναρρόφηση που εξετάζουν οι Αρχές

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 48χρονος να παγιδεύτηκε από την ισχυρή αναρρόφηση της αποχέτευσης του τζακούζι.

Η δύναμη της αναρρόφησης ενδέχεται να τον κράτησε κάτω από το νερό, με την 51χρονη να προσπαθεί να τον απελευθερώσει. Κατά την προσπάθειά της, ωστόσο, φαίνεται πως βρέθηκε και η ίδια σε κίνδυνο και τελικά έχασε τη ζωή της.

Οι νεκροψίες δεν έδειξαν μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης στη βίλα, ενώ ούτε από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προέκυψε κάποια ύποπτη κίνηση.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν γρατζουνιές και σημάδια στα σώματα και των δύο, καθώς και αίμα στο θολό νερό του τζακούζι. Παράλληλα, αναφέρθηκε έντονη μυρωδιά χημικών στο νερό.

Οι δύο σοροί βρέθηκαν εν μέρει έξω από το τζακούζι, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ότι η Thomasina Tobin κατάφερε κάποια στιγμή να απελευθερώσει τον σύζυγό της.

Οι Αρχές είχαν εξετάσει αρχικά και το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, όμως το συγκεκριμένο σενάριο έχει πλέον αποκλειστεί.

Τα παιδιά βρήκαν νεκρούς τους γονείς τους

Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στο Λονδίνο, είχε νοικιάσει βίλα σε περιφραγμένο συγκρότημα κατοικιών στην Cullera.

Τα δύο παιδιά τους αναζήτησαν τους γονείς τους περίπου στις 17:00 και τελικά τους εντόπισαν κοντά στο τζακούζι. Σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν έναν γείτονα, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τις επαφές που υπήρχαν στο κινητό ενός από τα δύο παιδιά, προκειμένου να ενημερώσουν τους συγγενείς της οικογένειας στη Μόναχαν της Ιρλανδίας.

Τρεις συγγενείς, μεταξύ των οποίων και ένας θείος των δύο εφήβων, ταξίδεψαν άμεσα στην Ισπανία και έφτασαν μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών.