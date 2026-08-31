Κεντρική είδηση για τα ισραηλινά ΜΜΕ αποτελεί η συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Ισραήλ, η Ελλάδα λαμβάνει όπλα για να αμυνθεί έναντι της Τουρκίας, παραδοσιακού εχθρού της χώρας, αλλά και αντιπάλου του Ισραήλ, καθώς επιδιώκει να επεκταθεί σε περιοχές που προσβλέπει και το Τελ Αβίβ.

Η Jerusalem Post σε άρθρο με τίτλο «“Ασπίδα του Αχιλλέα”: Το Ισραήλ και η Ελλάδα υπογράφουν συμφωνία αξίας άνω των 3 δισ. για την αεροπορική άμυνα κατά της Τουρκίας και του Ιράν» έγραψε:

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν αμυντική συμφωνία αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα κατασκευάσει ένα «πολυεπίπεδο» αμυντικό σύστημα για την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο μιας συμπληρωματικής συμφωνίας αξίας 26 εκατομμυρίων ευρώ, το Ισραήλ θα πουλήσει στην Ελλάδα συστήματα “Drone Dome”. Η συμφωνία, η διαπραγμάτευση της οποίας διήρκεσε τρία χρόνια, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί στην εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems, η οποία θα προμηθεύσει την Ελλάδα με συστήματα “David’s Sling”, σχεδιασμένα για την αναχαίτιση βαρέων ρουκετών και βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και με κινητά συστήματα SPYDER, σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και drones. Η Israel Aerospace Industries θα προμηθεύσει το σύστημα Barak MX, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την άμυνα κατά αεροσκαφών και πυραύλων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο για τη λειτουργία των συστημάτων και τη διαχείριση των εκτοξεύσεων, παρόμοιο με το σύστημα που χρησιμοποιείται στο Ισραήλ. Το κέντρο θα διαθέτει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ελληνικές εταιρείες αναμένεται να λάβουν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ από τη συνολική αξία της σύμβασης, ως υπεργολάβοι των εταιρειών Rafael και IAI.

Το πρόγραμμα είναι γνωστό στην Ελλάδα ως “Ασπίδα του Αχιλλέα” και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστοιχιών SPYDER σε ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται πολλοί Ισραηλινοί».

Greece is set to sign a $3.6 billion defense deal with Israel on Monday in Tel Aviv, a major agreement that will provide Athens with a multilayered air defense system against potential threats from Turkey and Iran.https://t.co/VP8lpIvHSh — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 30, 2026

Οι Times of Israel έγραψαν σε άρθρο με τίτλο: «Η Ελλάδα υπογράφει συμφωνία-ρεκόρ για την αγορά ολοκληρωμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας από το Ισραήλ»:

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ, που συνδέονται με ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια, πραγματοποιούν ετήσιες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργάζονται στον τομέα των συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της κυβερνοασφάλειας. Πέρυσι, η Αθήνα αγόρασε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού ισραηλινής κατασκευής, αξίας περίπου 739 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία έρχεται επίσης εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, λόγω των προσπαθειών της Άγκυρας να επεκτείνει την επιρροή της στη Συρία. Η Τουρκία αποτελεί παραδοσιακό εχθρό της Ελλάδας και τα οπλικά συστήματα αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσουν την Αθήνα να αμυνθεί έναντι του γείτονά της.

Η συμφωνία υπογράφηκε τη Δευτέρα στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου στο Τελ Αβίβ από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ και τον Έλληνα ομόλογό του, Ιωάννη Μπούρα.

An approximately €3 billion deal: Israel and Greece have signed the massive "Achilles Shield" agreement, under which Israel will build Greece a multi-layered air defense array based on Israeli systems architecture.



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“Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια εποχή που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική συνεργασία τους και θα ενεργούν με αποφασιστικότητα για τη διατήρηση της σταθερότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους και των κοινών συμφερόντων τους”, δήλωσε ο Κατζ, σε προφανή αναφορά στην Τουρκία».

Τι είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα ενοποιημένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας και ίσως αποτελεί το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Ο νέος αμυντικός θόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».