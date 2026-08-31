Μέτωπο οργής απέναντι στις δραματικές συνέπειες του ανεξέλεγκτου τουρισμού, δηλαδή του υπερτουρισμού, ανοίγουν πλέον δυναμικά οι κάτοικοι στις Βαλεαρίδες Νήσους, και συγκεκριμένα στην Ίμπιζα, διεκδικώντας πίσω την ποιότητα ζωής και τους δημόσιους χώρους που χάνονται κάτω από το βάρος των εκατομμυρίων επισκεπτών. Στην Ίμπιζα, δεκάδες πολίτες προχώρησαν σε μια πρωτότυπη και συμβολική «κατάληψη» της δημοφιλούς παραλίας Cala Saladeta, κοντά στο τουριστικό θέρετρο του Σαν Αντόνιο.



Η κινητοποίηση, που διοργανώθηκε από την Ibiza Youth Association, δεν είχε τη μορφή μιας κλασικής πορείας, αλλά μιας οργανωμένης παρουσίας των κατοίκων στον αμμουδερό όρμο με πανό στα καταλανικά.

Οι συγκεντρωμένοι εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση στο ισχύον τουριστικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον υποτιμητικό όρο «guiris» για τους ξένους ταξιδιώτες.

Casi un centenar de ibicencos ocupan Cala Saladeta desde primera hora de la mañana para protestar contra la masificación turística en una 'Xindirada popular' organizada por jóvenes de Ibiza https://t.co/YUOXpsOFw7 — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) August 31, 2026

Το κεντρικό μήνυμα των κατοίκων συμπυκνώνεται στη φράση πως «το νησί δεν είναι προς πώληση». Όπως καταγγέλλουν οι διοργανωτές, οι ντόπιοι αρνούνται να περιοριστούν στην απόλαυση του τόπου τους μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο.



Διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμα να προσβασιμότητα στις ακτές και τους δημόσιους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιριού.

Dozens of anti-tourist fanatics occupy 'overcrowded' Ibiza beach in latest protest against holidaymakers https://t.co/lBgNdhhL2N — Daily Mail (@DailyMail) August 31, 2026

Διαδηλώσεις και στην Μαγίορκα

Η διαμαρτυρία αυτή αποτελεί κρίσιμο κρίκο σε μια αλυσίδα αντιδράσεων που σαρώνει την περιοχή. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στη γειτονική Μαγιόρκα, περίπου 1.000 άνθρωποι σχημάτισαν μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα στο κέντρο της Πάλμα.



Η οργάνωση GOB Mallorca, που πρωτοστάτησε στη δράση, έκανε λόγο για την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας από ένα «αρπακτικό μοντέλο τουρισμού και καπιταλισμού», τονίζοντας ότι μια βιώσιμη επόμενη μέρα είναι εφικτή μόνο με ουσιαστικούς περιορισμούς.

Cientos de personas salen 'a la fresca' en Palma y forman una cadena humana contra la masificación turística https://t.co/eUzWoRfBOw pic.twitter.com/vVvy7a6Pzr — Europa Press (@europapress) August 29, 2026

Το κλίμα στα δημοφιλή ισπανικά θέρετρα παραμένει ιδιαίτερα έκρυθμο. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου, μαζική πορεία στην Πάλμα με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων διαμαρτυρόμενων οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, αποτυπώνοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι τοπικές κοινωνίες.



Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση όσο οι τοπικές αρχές δεν λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την ανάσχεση του τουριστικού κύματος.