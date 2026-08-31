Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 43χρονο ύποπτο σε σχέση με τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Άαραου το Σαββατοκύριακο.

Μια 22χρονη Ιταλίδα σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση στο ιπποδρόμιο του Ααράου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η αστυνομία ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση και σήμερα προχώρησε στη σύλληψη ενός 43χρονου Ελβετού με την υποψία ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαραου σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι ερευνά τρία πιθανά κίνητρα για την επίθεση – μαζική ανθρωποκτονία, τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιο άλλο άγνωστο εγκληματικό κίνητρο.

Οι κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος υποδεικνύουν σφαίρες δύο διαμετρημάτων, πιθανόν από ένα πιστόλι και ένα μεγαλύτερο όπλο, ενδεχομένως τουφέκι, σύμφωνα με την αστυνομία.