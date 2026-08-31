Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περί τους 15 αγνοούνται έπειτα από αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των Αρχών.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS) δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της σελίδα προειδοποίηση ότι το φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί εξαιτίας των καταιγίδων που συνοδεύονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προβλέπονται για σήμερα.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον (Bright Angel Canyon) και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς (Phantom Ranch) αναγκάζοντας σε απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων και προκαλώντας ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό.

🇺🇸 Une personne au moins est morte et une quinzaine d'autres restent recherchées après une crue éclair dans le Grand Canyon, un des sites les plus prisés des touristes dans l'ouest des Etats-Unis, selon un bilan provisoire des autorités dimanche ⤵️ pic.twitter.com/KN7MPCYSbJ — Agence France-Presse (@afpfr) August 31, 2026

Ενας 46χρονος άνδρας έχει ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκρός από τον ποταμό Κολοράντο.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων επανέλαβε την έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη δεκαπέντε ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι.

Βίντεο πεζοπόρων δείχνουν έναν χείμαρρο λάσπης να κατεβαίνει κατά μήκος μονοπατιού περνώντας κάτω από τις γέφυρες έχοντας παρασύρει κορμούς δένδρων και συντρίμμια.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης του Γκραν Κάνιον, το Transcanyon Waterline, το οποίο διασφαλίζει την τροφοδοσία του πάρκου σε πόσιμο νερό και νερό πυρόσβεσης όπως ανακοίνωσε η NPS.

At least 20 people may be missing after flash flooding hit Grand Canyon National Park in Arizona, and more than 60 have already been evacuated, park officials said. What should officials answer about warnings and rescue readiness? pic.twitter.com/JbqvQaTU7s — Voyte (@voyteapp) August 31, 2026

Οι πλημμύρες έπληξαν και άλλες υποδομές, όπως είναι οι πεζογέφυρες, που καταστράφηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Η NPS προειδοποιεί ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται σήμερα μπορεί να προκαλέσουν νέες αιφνίδιες πλημμύρες, παράσυρση συντριμμιών, πτώση βράχων, αλλαγή συνθηκών στα μονοπάτια και τα ποτάμια.

Οι αιφνίδιες πλημμύρες είναι συχνές στη βόρεια Αριζόνα, όπου τα άνυδρα εδάφη δεν απορροφούν το νερό της βροχής.

Οι επισκέπτες του Πάρκου καλούνται να είναι προσεκτικοί μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Το Γκραν Κάνιον θεωρείται ένα από μεγαλύτερα φυσικά θαύματα του πλανήτη και δημιουργήθηκε από τη διάβρωση των στρωμάτων του ερυθρού ψαμμίτη και άλλων πετρωμάτων από τον ποταμό Κολοράντο επί εκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέρυσι 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν το πάρκο.