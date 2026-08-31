Έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής στη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα καταπλεύσει στην Πατάγια της Ταϊλάνδης αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια οικονομική τόνωση στην περιοχή, την ίδια στιγμή που οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει μέτρα κατά του σεξοτουρισμού.

Το Abraham Lincoln αναμένεται να καταπλεύσει την Τετάρτη στο γειτονικό λιμάνι Λάεμ Τσαμπάνγκ, συνοδευόμενο από δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να επιτραπεί σε σχεδόν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις έπειτα από περισσότερες από 200 ημέρες στη θάλασσα, σύμφωνα με Ταϊλανδούς αξιωματούχους.

Ενόψει της άφιξής του, η αστυνομία έχει προγραμματίσει επιπλέον περιπολίες γύρω από την κεντρική παραλία της Πατάγια και από τη συνοικία με τα νυχτερινά κέντρα, πέραν από τις εφόδους που πραγματοποίησε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που οδήγησαν σε 40 με 50 συλλήψεις ατόμων υπόπτων για πορνεία, όπως είπαν αξιωματούχοι.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είναι δύσκολο», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια, Άνεκ Στρατόνγκιο, εξηγώντας ότι οι σεξεργάτες και οι σεξεργάτριες πιθανόν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιους χώρους εν αγνοία των Αρχών.

Η πορνεία είναι παράνομη στην Ταϊλάνδη και, παρά τις συχνές επιχειρήσεις των Αρχών, η βιομηχανία του σεξ είναι ορατή στους τουριστικούς προορισμούς, περιλαμβανομένων τμημάτων της Μπανγκόκ και της Πατάγια.

Το Lincoln απέπλευσε από τη βάση του, το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, τον Νοέμβριο και αργότερα προωθήθηκε στη Μέση Ανατολή για να συνδράμει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων εναντίον του Ιράν, σημειώνοντας ρεκόρ διάρκειας συνεχούς παραμονής στη θάλασσα για τη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με Δημοκρατικούς βουλευτές.

Ωστόσο, η παρατεταμένη παραμονή του στη θάλασσα συνοδεύεται από αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στο πλοίο, με δύο στρατιωτικά μέσα ενημέρωσης αυτό τον μήνα να κάνουν λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας και πτώση του ηθικού στο πλοίο.

Στην Πατάγια, ένα ψαροχώρι που έχει εν μέρει μετατραπεί σε τουριστικό κέντρο χάρη στους Αμερικανούς στρατιώτες που αναζητούσαν μια ανάπαυλα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, ορισμένοι ελπίζουν σε οικονομική ώθηση.

«Κάθε Αμερικανός στρατιωτικός πιθανόν να ξοδεύει 30 έως 91 δολάρια την ημέρα, ανάλογα με το πόσο καιρό παραμένει στην ξηρά και αν διανυκτερεύει», ανέφερε ο δήμαρχος της Πατάγια, Ποραμάσε Νγκάμπιτσες.

Η άδεια στην ξηρά είναι συνήθως κλιμακωτή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αποβιβαστεί όλο το προσωπικό από τα πλοία ταυτόχρονα.

«Θα βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας της Πατάγια βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Ποραμάσε.

Κίνδυνος για σεξουαλική εκμετάλλευση

Αλλά χρήματα μπορεί επίσης να εισρεύσουν στο «σκοτεινό» κομμάτι της βιομηχανίας ψυχαγωγίας της Πατάγια, το οποίο πριν από μια δεκαετία χαρακτηρίστηκε από το FBI «ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς σεξουαλικού τουρισμού στον κόσμο».

«Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και η εισροή μεγάλου αριθμού πελατών μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τη μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων», δήλωσε ο Πιπατρόνγκ Φακφάρε, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Μπανγκόκ.

«Ο συνολικός εμπορικός αντίκτυπος στην Πατάγια, η οποία διαθέτει πάνω από 300.000 δωμάτια, θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πού θα επιλέξει να περάσει τον χρόνο του το προσωπικό, καθώς κάποιοι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ», εξήγησε ο Θανέτ Σουπορνσαχασρούνγκσι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ομοσπονδίας Τουρισμού Chonburi.

«Το άκουσμα της είδησης ότι ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα δέσει στην Πατάγια έγινε πηγή ελπίδας για εμάς», είπε η Λίζα Χάμιλτον, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Νυχτερινής Ζωής της Πατάγια.

«Ζω στην Πατάγια για περισσότερα από 20 χρόνια και δεν έχω δει τόσο υποτονική χρονιά για τον τουρισμό όσο αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.