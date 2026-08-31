Ένα ζευγάρι Ρώσων στρατιωτικών που εγκατέλειψε τον στρατό, απογοητευμένο, όπως είχε δηλώσει από τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματοποίησε μια απίστευτα επικίνδυνη απόδραση με ένα μόνο καγιάκ στη Μαύρη Θάλασσα. Για οκτώ ημέρες πάλευαν με τα κύματα, τις καταιγίδες και την εξάντληση, διανύοντας περισσότερα από 330 χιλιόμετρα, προκειμένου να ξεφύγουν από τη Ρωσία.

Τώρα, όμως, οι Αλίσα και Σεργκέι Σαντοβνίκοφ κινδυνεύουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και να αντιμετωπίσουν έως και 10 χρόνια φυλάκισης για λιποταξία. Η ιστορία τους ξεκίνησε μέσα στον ίδιο τον πόλεμο. Η Αλίσα και ο Σεργκέι ερωτεύτηκαν ενώ υπηρετούσαν κατά τον δεύτερο χρόνο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και οι δύο πίστευαν αρχικά ότι έκαναν το καθήκον τους, υπερασπιζόμενοι τη χώρα τους απέναντι σε έναν εχθρό που τους είχε παρουσιαστεί ως απειλή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Όλα άλλαξαν, όμως, όταν ο 37χρονος Σεργκέι, ο οποίος υπηρετούσε ως διασώστης μάχης, στάλθηκε στην πρώτη γραμμή. «Ο εχθρός δεν ήταν εκεί που μας είχαν πει ότι ήταν αλλά ήταν ακριβώς μπροστά μου», δήλωσε η 30χρονη Αλίσα.

Ο Σεργκέι είχε υπηρετήσει πιστά τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στο παρελθόν, ακόμη και σε δύο προηγούμενες αποστολές. Είχε περάσει μάλιστα και από την ομάδα μισθοφόρων Wagner, η οποία το 2023 πραγματοποίησε την αποτυχημένη ανταρσία εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Όταν όμως βρέθηκε στην Ουκρανία, με την 76η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Πσκοφ, ήρθε αντιμέτωπος με αυτό που περιγράφεται ως ρωσική τακτική «κρεατομηχανής»: διαδοχικές επιθέσεις στις οποίες μεγάλος αριθμός στρατιωτών στέλνεται στη μάχη, με τεράστιες απώλειες, προκειμένου να εξαντληθούν οι ουκρανικές άμυνες.

Ο ίδιος τραυματίστηκε, αλλά, σύμφωνα με την αφήγησή του, στάλθηκε ξανά στη μάχη παρά τα τραύματά του. «Τότε όλα έγιναν ξεκάθαρα για μένα», είπε. «Άρχισαν να παίρνουν τους βοηθούς από την ομάδα μου και να τους στέλνουν σε επιθέσεις. Μπροστά στα μάτια μου, περίπου 100 μέτρα μακριά, εξοντώθηκαν δύο ολόκληρες μονάδες».

Την ίδια ώρα, η Αλίσα είχε αρχίσει να βλέπει από κοντά την κακομεταχείριση που, όπως καταγγέλλει, υφίσταντο γυναίκες μέσα στον στρατό. Οι δυο τους αποφάσισαν τελικά ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα πάντα και να εξαφανιστούν.

Οκτώ ημέρες στη θάλασσα

Για μήνες κρύβονταν και ζούσαν, όπως περιγράφει η Αλίσα, «σαν αρουραίοι», προσπαθώντας να μην εντοπιστούν από τις ρωσικές Αρχές. Κάποια στιγμή αγόρασαν ένα καγιάκ και αποφάσισαν να επιχειρήσουν μια απόδραση που έμοιαζε σχεδόν αδύνατη: να διασχίσουν τη Μαύρη Θάλασσα με προορισμό την Τουρκία.

Προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους από τα ρωσικά ραντάρ, αφαίρεσαν κάθε μεταλλικό αντικείμενο από το καγιάκ και κατασκεύασαν ένα αυτοσχέδιο πανί. Στη διάρκεια του ταξιδιού, που ξεπέρασε τα 330 χιλιόμετρα, αντιμετώπισαν τέσσερις καταιγίδες.

«Δεν είχαμε πια καθόλου δύναμη. Ο άνεμος ήταν αντίθετος και τα κύματα ήταν τρομακτικά», περιέγραψε η Αλίσα. «Ξοδεύαμε όλη μας την ενέργεια απλώς προσπαθώντας να μείνουμε στο ίδιο σημείο». Σε κάποια στιγμή έμειναν τρεις ολόκληρες ημέρες χωρίς φαγητό. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στην Τουρκία.

Ο στόχος τους ήταν να συνεχίσουν μέχρι την Ισπανία, η οποία αποτελεί έναν από τους προορισμούς όπου έχουν καταφύγει Ρώσοι λιποτάκτες και αντιρρησίες. Η περιπέτειά τους, όμως, δεν είχε τελειώσει.

Αφού έφυγαν ξανά και ταξίδεψαν στο Αιγαίο, εντοπίστηκαν από την ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με την nypost. Τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, και τελικά τέθηκαν υπό κράτηση από Τούρκους συνοριοφύλακες στην περιοχή του Αϊδινίου.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους ο Σεργκέι χτυπήθηκε στο κεφάλι από φρουρό, αφού προηγουμένως είχαν απενεργοποιηθεί οι κάμερες ασφαλείας.

Τώρα το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να απελαθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με την οργάνωση Tvyordy Znak, η οποία βοηθά Ρώσους λιποτάκτες να εγκαταλείψουν τη χώρα και να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, μια επιστροφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Για τους δύο εραστές, η απόδραση που ξεκίνησε ως προσπάθεια να σώσουν τη ζωή και την ελευθερία τους δεν έχει ακόμη τελειώσει.