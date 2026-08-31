Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια «παράνομης» απόπειρας να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σ’ αυτό.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο πειρατής που επιχειρούσε να πάρει την παράνομη οδό νότια των στενών του Ορμούζ τυλίχθηκε σε τεράστιες φλόγες αφού προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες και έχει ακινητοποιηθεί πλήρως», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Χθες, Κυριακή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν δικαιολογήσει πλήγματά τους στο Ιράν, στο νησί Λαράκ, επικαλούμενες την παρουσία ιρανικών δυνάμεων οι οποίες ετοιμάζονταν «να εξαπολύσουν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ». Διαβεβαίωσαν επίσης ότι έχουν «ολοκληρώσει την αποναρκοθέτηση των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας».