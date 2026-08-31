Το Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν επιθέσεις για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν μήνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια κλιμάκωση που ενδέχεται να αναζωπυρώσει την καταστροφική σύγκρουση μετά από εβδομάδες σχετικής στρατιωτικής ηρεμίας.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι απάντησε ευρισκόμενο σε «νόμιμη άμυνα» στις νέες αμερικανικές επιθέσεις και κατήγγειλε μια «επίθεση». Η Τεχεράνη «καταδικάζει κατηγορηματικά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον του (νησιού) Λαράκ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται πως οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν «ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα» και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα, σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν χθες Κυριακή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Προηγουμένως, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Οι επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία, όπως διευκρίνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε (νέα) εχθρική ενέργεια» θα πυροδοτήσει «ακόμα πιο ισχυρά αντίποινα».

Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν, οι πρώτοι σε έναν μήνα

Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Κυριακή βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από περίπου έναν μήνα, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), με τις Αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Νωρίτερα (…) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ, όπου μέλη των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της CENTCOM, ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, σε ανακοινωθέν που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς», ανέφεραν σε δικό τους ανακοινωθέν οι Φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι σε ανταπόδοση για την «επίθεση» αυτή θα διεξαγάγουν «αντίποινα».

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν, παρότι οι εχθροπραξίες είχαν αποκλιμακωθεί, αν και κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται στην περιοχή, κυρίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, λίγες ώρες μετά τους νέους βομβαρδισμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί ενεργειακό κόμβο του Ιράν. Στο βίντεο AI που ανήρτησε στο Truth Social φαίνεται το νησί Χαργκ να γίνεται στόχος βομβαρδισμών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να γράφει στην ανάρτησή του: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια».

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Προς το παρόν, όπως σημειώνει το Reuters, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του Χαργκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια!! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ», έγραψε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση. Το σχόλιο συνόδευε ένα βίντεο που δείχνει θεαματικές εκρήξεις, προϊόν AI.

Τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης και θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην ιρανική οικονομία.

Ολοκλήρωση της «άρσης ναρκών»

Το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης, η οποία βάζει σποραδικά στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ σε αντίποινα έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Την περασμένη εβδομάδα, η CENTCOM ολοκλήρωσε την άρση ναρκών στις οδούς διεθνούς ναυσιπλοΐας στο στενό», υποστήριξε εξάλλου ο πλοίαρχος Χόκινς, προσθέτοντας ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις επιτηρούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη διέλευση του εμπορίου σε αυτή την ουσιώδη θαλάσσια οδό».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο έβαλε σε αντίποινα στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε 40 ημέρες εντατικών ανταλλαγών βομβαρδισμών και πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, προτού υπογραφτεί το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» στα μέσα Ιουνίου το οποίο στη θεωρία άνοιγε τον δρόμο για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Αλλά η συμφωνία έγινε κομμάτια τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν και η διπλωματική διαδικασία μοιάζει έκτοτε να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μοιάζοντας να αφήνει κατά μέρος την πτυχή των πολεμικών επιχειρήσεων για την ώρα, λέει πως θα αυξήσει περαιτέρω την οικονομική πίεση στο Ιράν, χώρα που υφίσταται ήδη αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις για δεκαετίες.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα σειρά λεγόμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, που δεν στρέφονται απευθείας εναντίον του Ιράν, αλλά βάζουν στο στόχαστρο τους εμπορικούς εταίρους του, σε πεδία όπως αυτά των θαλάσσιων μεταφορών, της αεροπορίας, των ψηφιακών πόρων, της τεχνολογίας, του χρυσού.

Επιπλέον η Ουάσιγκτον ανήγγειλε νέες κυρώσεις σε βάρος 60 προσώπων, εταιρειών και πλοίων που κατηγορεί ότι βοηθούν το Ιράν να προσπορίζεται πετρελαϊκά έσοδα, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει κυβερνοπόλεμο.

Ανάμεσα στις χώρες στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον είναι η δεύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα, καίριας σημασίας οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης. Το Πεκίνο αντέδρασε τονίζοντας πως θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα κινεζικά συμφέροντα και τη συνεργασία με το Ιράν.

Αν και ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναγνώρισε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «πολλές οικονομικές δυσκολίες», η Ισλαμική Δημοκρατία τονίζει πως η Ουάσιγκτον δεν θα εξασφαλίσει «τίποτα» ασκώντας οικονομική πίεση κι αποκλείει επάνοδο στο status quo ante στο Ορμούζ.

Κατάσταση απαράδεκτη για τις ΗΠΑ -ο πρόεδρος των οποίων Ντόναλντ Τραμπ λέει τελευταία πως τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν «αμερικανικό έδαφος»- και τους συμμάχους τους στην περιοχή, που απαιτούν να ανοίξουν ξανά.