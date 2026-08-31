Νέες διαστάσεις όπως όλα δείχνουν παίρνει η τραγωδία με τη βύθιση του επιβατικού καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, μετά τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες επιβατών που κατάφεραν να διασωθούν και καταγγέλλουν ανοιχτά το πλήρωμα του σκάφους.

Μέχρι στιγμής από το σημείο που σημειώθηκε το ναύαγιο έχουν ανασυρθεί 8 σοροί, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι άλλοι 18 επιβαίνοντες, από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες. Τουρκικά μέσα, την ίδια ώρα, κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Εκατοντάδες είναι οι διασωθέντες.

Την ώρα που οι έρευνες για το ναυάγιο συνεχίζονται, στο επίκεντρο μπαίνουν και οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν. Ένας επιβάτης, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, ανέφερε ότι, όταν το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι στο πλοίο έμπαιναν νερά, η απάντηση που έδωσε ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Σύμφωνα με την Cumhuriyet και όπως μεταδίδει το sigmalive.com ο επιβάτης περιέγραψε ως εξής τα όσα έγιναν λέγοντας: «Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις».

Ο Κανμπολάτ, ανέφερε ότι διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος. Ωστόσο, το πλήρωμα του καταμαράν, όπως είπε, ήταν Πακιστανοί και δεν καταλάβαιναν τους επιβάτες. «Το πλοίο άρχισε να γέρνει. Τα τζάμια είχαν ήδη σπάσει. Πλέον ούτε εμείς ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», ανέφερε. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μοίρασαν σωσίβια, αν και στους επιβάτες υπήρχαν παιδιά αλλά και άνθρωποι που δεν ήξεραν να κολυμπούν.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Δραματικές σκηνές στο λιμάνι της Κερύνειας

Στο λιμάνι της Κερύνειας βρίσκονται συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων, που περιμένουν με αγωνία να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι.

Η Yeni Duzen δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνονται έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι πολίτες, οι οποίοι φωνάζουν και κλαίνε.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, που επικαλείται την ενημέρωση των αρμοδίων, η κατάσταση της υγείας τους δεν δείχνει να είναι σοβαρή.

Χειροπέδες στον καπετάνιο και άλλα επτά πρόσωπα

Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο κύματα. Σύμφωνα με το TRT που επικαλείται δήλωσή του, το πλοίο επρόκειτο να ταξιδέψει χθες προς την Τουρκία, όμως ανεβλήθη λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και ενώ ο καπετάνιος προσπαθούσε να το επαναφέρει, χτυπήθηκε κι από δεύτερο, με αποτέλεσμα να εισρέουν νερά.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι λίγο μετά τον απόπλου του καταμαράν προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας, ο καπετάνιος διαπίστωσε ότι εισέρρεαν νερά. Αν και επιχείρησε να επιστρέψει στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεν τα κατάφερε, αφού το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και βυθίστηκε.