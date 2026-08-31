Ο Αλγερινός πρόεδρος, Αμπντελματζίντ Ταμπούν, η χώρα του οποίου τηρεί μορατόριουμ στην επιβολή της θανατικής ποινής από το 1993, τόνισε χθες Κυριακή ότι εννοεί να αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο σε υποθέσεις εμπρησμών, έπειτα από σειρά φονικών πυρκαγιών που σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας της βόρειας Αφρικής.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης για τις πυρκαγιές, με παρόντες πολλούς ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο αρχηγός του αλγερινού κράτους έδωσε εντολή να έχει «τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας» πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ταμπούν απαίτησε το νομοσχέδιο να καταρτιστεί και να εγκριθεί από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να το εξετάσει «γρήγορα», με διαδικασία κατεπείγοντος.

«Θα θεσπίσουμε εκ νέου την καταδίκη σε θάνατο των πυρομανών», είπε.

«Θα γίνονται εκτελέσεις» αφού εξαντληθούν τα ένδικα μέσα όσων καταδικάζονται, επέμεινε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με πλάνα της δημόσιας τηλεόρασης.

Η Αλγερία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και ανέβαλε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις αθλητικές συναντήσεις εξαιτίας των πρόσφατων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα, τους οποίους επικαλούνται το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές κοντά στην Μπεζάια, την Ζιζέλ και την Τίζι Ούζου.

Οι Αρχές όμως εκφράζουν φόβους πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ πιο υψηλός.

Ο υπουργός Υγείας Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν δήλωσε την Παρασκευή πως ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι «πολύ βαρύς», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι για εμπρησμούς.

«Κανένας δεν μπορεί να κάνει την Αλγερία να σκύψει το κεφάλι», είπε ο κ. Ταμπούν, που υποσχέθηκε εξάλλου στις οικογένειες των πυροπαθών που έχασαν σπίτια, περιουσίες και βιός πως θα έχουν αποζημιωθεί πλήρως από το κράτος ως τη 15η Σεπτεμβρίου.

Οι πολύνεκρες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στη χώρα. Πλήθος κόσμου συμμετείχε σε ομαδική κηδεία θυμάτων σε νεκροταφείο στη Ζιζέλ, σύμφωνα με οπτικό υλικό της δημόσιας τηλεόρασης και τοπικών ειδησεογραφικών ιστότοπων.

Από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, κυκλοφόρησαν συγκλονιστικές εικόνες μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους παγιδευμένους από τις φλόγες στην παραθαλάσσια και ορεινή περιοχή αυτή, γνωστή για τα παραδεισένια τοπία της.

Οι πυρκαγιές ενισχύθηκαν από σφοδρούς ανέμους και τον καύσωνα στη χώρα. Την κατάσταση στη χώρα επιδεινώνουν οι ολοένα πιο συχνές ξηρασίες, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.