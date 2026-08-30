Σοβαρές ευθύνες στο πλήρωμα του μοιραίου σκάφους που ναυάγησε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και 23 αγνοούμενους, αποδίδει ένας από τους επιζώντες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, επικαλούμενος συνέντευξη του διασωθέντα στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs, οι επιβάτες είχαν αντιληφθεί εγκαίρως ότι το πλοίο αντιμετώπιζε πρόβλημα, ωστόσο, όπως καταγγέλλει, το πλήρωμα τους διαβεβαίωνε επανειλημμένα ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.

«Το πλοίο μπάζει νερά»

Ο επιζών περιγράφει σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι το σκάφος άρχισε να δέχεται ισχυρά χτυπήματα από τα κύματα και σύντομα παρουσίασε εισροή υδάτων.

«Το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά. Καλέσαμε τους υπεύθυνους και τους είπαμε ότι μπάζει νερά. Εκείνοι μάς απάντησαν πως δεν έχουμε συνηθίσει τη θάλασσα και πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», φέρεται να δήλωσε.

Όπως υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση χειροτέρευε διαρκώς και το νερό άρχισε να καλύπτει το εσωτερικό του πλοίου, ο καπετάνιος συνέχισε την πορεία του, καθησυχάζοντας τους επιβάτες.

«Έφυγαν πρώτοι και άφησαν τον κόσμο μέσα»

Η μαρτυρία γίνεται ακόμη πιο δραματική όταν περιγράφει τις στιγμές λίγο πριν από τη βύθιση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν υπέστη ζημιά το μπροστινό τμήμα του σκάφους και η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη, το πλήρωμα έδωσε εντολή άμεσης εκκένωσης. Ωστόσο, καταγγέλλει ότι τα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν πρώτα το πλοίο.

«Μόλις έσπασε η πλώρη, μας είπαν ότι πρέπει να βγούμε αμέσως. Εκείνοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ ο κόσμος παρέμενε μέσα. Κανείς δεν είχε ενημερωθεί σωστά, κανείς δεν ένιωθε ασφαλής», ανέφερε.

Girne'de alabora olan gemiden kurtulan yolculardan şok iddialar:



"Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık.



Gemi su alıyor dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler.



Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı, kaptan da gelip 'Bir şey olmaz' dedi,… — Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) August 30, 2026

Πανικός και εγκλωβισμένοι επιβάτες

Ο διασωθείς περιγράφει ότι μετά τη θραύση των τζαμιών και τη ραγδαία εισροή νερού επικράτησε χάος, με πολλούς επιβάτες να αδυνατούν να βρουν διέξοδο διαφυγής.

«Τα τζάμια έσπασαν και το πλοίο γέμισε νερά. Πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να βγουν εγκαίρως. Παιδιά και άλλοι επιβάτες κρύφτηκαν κάτω από τα καθίσματα, όμως οι ηλικιωμένες γυναίκες δεν μπορούσαν να χωρέσουν και εγκλωβίστηκαν», δήλωσε, περιγράφοντας τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν από τη βύθιση.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο ναυάγιο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Βίντεο από τον πανικό που επικράτησε εντός του πλοίου