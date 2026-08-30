Η γραφική περιοχή Τσιτβάν του Νεπάλ, γνωστή για τα δάση και τα ποτάμια της, έχει μετατραπεί σε χώρο μαζικών ταφών για εκατοντάδες αγνώστων θυμάτων, των οποίων οι σοροί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά που έπληξαν την περιοχή των Ιμαλαΐων πριν από λίγες ημέρες.

Μέσα στο δάσος του Ντεβγκάτ, στην Τσιτβάν, σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το σημείο όπου σημειώθηκε η καταστροφή την Τετάρτη, οι αρχές έχουν ανοίξει εκατοντάδες τάφους.

Μέχρι πρόσφατα, τα μονοπάτια του δάσους ήταν δημοφιλής προορισμός για περιπάτους. Τώρα χρησιμεύουν ως προσωρινός χώρος ταφής για σορούς που έχουν αποσυντεθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Η βασική μας ανησυχία ήταν ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία που προκαλούσε η ταχεία αποσύνθεση των σορών», δήλωσε ο Γκανές Άρια, επικεφαλής περιφερειακής διοίκησης στην Τσιτβάν.

Οι αρχές έθαψαν 96 σορούς μη ταυτοποιημένων θυμάτων στο δάσος το Σάββατο και σχεδιάζουν να θάψουν περισσότερους από 100 ακόμη την Κυριακή, καθώς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα από ποτάμια και σωρούς συντριμμιών.

Ο νεότερος απολογισμός

Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φονικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους.

Οι αρχές του Νεπάλ συνέλεξαν δείγματα DNA από τους αγνώστους νεκρούς, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η εκταφή των λειψάνων σε περίπτωση που τα θύματα ταυτοποιηθούν αργότερα μέσω δηλώσεων συγγενών, επίσημων αρχείων ή γενετικών εξετάσεων.

Η Ινδία έχει ήδη στείλει ομάδα ιατροδικαστών, η οποία θα συνεργαστεί με τους Νεπαλέζους συναδέλφους της για την ανάλυση των δειγμάτων DNA. Το Νεπάλ βρίσκεται επίσης σε συνεννόηση με ομάδα από την Κίνα.

Συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων

Οι επιχειρήσεις ανάσυρσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς νέες σοροί καταφθάνουν διαρκώς στις εγκαταστάσεις, ενώ οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία πληροφορίες για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Η συνεχής άφιξη θυμάτων αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των νεκρών και στην ενημέρωση των οικογενειών, ενώ η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη και για τους εργαζομένους που διαχειρίζονται τις σορούς.