Η NASA εκτόξευσε σήμερα το νέο εμβληματικό αστρονομικό παρατηρητήριο, σε μία αποστολή που έχει ως στόχο να διερευνήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, και να προσφέρει έναν «νέο άτλαντα του σύμπαντος».
Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ύψους άνω των 12 μέτρων, εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα με έναν πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX, στις 7:26 τοπική ώρα (14:26 ώρα Ελλάδας).
Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες, όπως ονομάζονται οι πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα.
Shades on and batteries charging! 😎 🔋— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026
Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7
Παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία και κατάφερε να μεταφέρει το τηλεσκόπιο στο διάστημα.
Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του για να τιμήσει τη Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμο της NASA, η οποία θεωρείται «η μητέρα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble».
Liftoff! @NASARoman begins its flight to space. The Roman telescope’s wide field of view will generate never-before-seen images, revolutionizing our understanding of the universe. pic.twitter.com/tWGW14hohO— NASA (@NASA) August 30, 2026
Το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει στο διάστημα προς μια τροχιακή θέση που ονομάζεται Σημείο Λαγκράνζ 2, η οποία βρίσκεται περίπου 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και στην οποία θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει πέντε χρόνια, αν και η NASA ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει αρκετό καύσιμο για πέντε επιπλέον χρόνια.
Get ready to widen your view 🤩— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 29, 2026
While you wait for launch, brush up on some key facts about Roman! https://t.co/GnRI37hM9L pic.twitter.com/NNNGTn6iYJ