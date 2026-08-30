Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, μετά την ανατροπή του ταχύπλοου επιβατηγού FILO JET της Filo Denizcilik, το οποίο είχε αναχωρήσει με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας.

Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου και αναποδογύρισε σε μικρή απόσταση από τις ακτές, προκαλώντας συναγερμό στις τουρκοκυπριακές αρχές.

Οι πρώτες αναφορές κυπριακών μέσων έκαναν λόγο για 279 επιβαίνοντες. Νεότερη ενημέρωση, ωστόσο, που αποδόθηκε στον λεγόμενο «υπουργό Μεταφορών» του κατοχικού καθεστώτος, Ερχάν Αρικλί, ανέβαζε την επίσημη καταμέτρηση σε 267 ανθρώπους —259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Η διαφορά ανάμεσα στους αριθμούς δεν είχε αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.

Πήρε νερά από την πλώρη

Σύμφωνα με την Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο έως δυόμισι χιλιόμετρα από την ακτή, λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Κερύνειας. Άλλες αρχικές πληροφορίες τοποθετούσαν το σημείο σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μιλίων, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ενιαία επίσημη εκτίμηση.

Ο καπετάνιος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το σκάφος έχασε την ευστάθειά του και ανετράπη. Οι πρώτες δημοσιεύσεις χρησιμοποίησαν τον όρο «βύθιση», ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία και το οπτικό υλικό επιβεβαιώνουν προς το παρόν ότι το πλοίο αναποδογύρισε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν τελικά βυθίστηκε πλήρως.

Μεγάλη κινητοποίηση στη θάλασσα

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία σκάφη της λεγόμενης «Ακτοφυλακής» του ψευδοκράτους και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά πλοιάρια. Στη συνέχεια, στην περιοχή έσπευσαν και άλλα μικρά και μεγάλα σκάφη, προκειμένου να προσεγγίσουν τους επιβάτες και να συνδράμουν στην απομάκρυνσή τους από το αναποδογυρισμένο πλοίο.

Παράλληλα, ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο λιμάνι και σε σημεία κατά μήκος της ακτής. Όλα τα νοσοκομεία των κατεχομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μονάδες της Κερύνειας, τέθηκαν σε επιφυλακή.

Στο σημείο μετέβησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ουνάλ Ουστέλ και ο Ερχάν Αρικλί, ενώ αναμενόταν ενημέρωση από τον αρμόδιο για θέματα υγείας Χακάν Ντιντσιουρέκ.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν την ύπαρξη τραυματιών, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός ή η κατάσταση της υγείας τους.

Το πλοίο και η γραμμή Κερύνειας–Τασουτζού

Το FILO JET είναι ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος που εκτελεί δρομολόγια ανάμεσα στην Κερύνεια και το Τασουτζού. Το πρόγραμμα της Filo Denizcilik προέβλεπε για την Κυριακή 30 Αυγούστου αναχώρηση του πλοίου από την Κερύνεια με προορισμό τις τουρκικές ακτές.

Σύμφωνα με διεθνείς ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, το σκάφος φέρει αριθμό IMO 8962034, κατασκευάστηκε το 2000 και έχει μήκος περίπου 40 μέτρα, πλάτος 10,4 μέτρα και ολική χωρητικότητα 339 τόνων. Καταγράφεται ως επιβατηγό υψηλής ταχύτητας, ενώ η εταιρεία το χρησιμοποιεί στη θαλάσσια σύνδεση της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου με την Τουρκία.