Μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η φονική πλημμύρα στο Νεπάλ, μια παιδική φωνή μέσα από τα συντρίμμια έφερε μια στιγμή ελπίδας. Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 60 ώρες κάτω από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην περιοχή Τιμούρε, μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το κορίτσι την Παρασκευή, όταν άκουσαν τις κραυγές της μέσα από τα συντρίμμια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τους διασώστες να ανοίγουν δρόμο μέσα από τα ερείπια για να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν η 6χρονη.

Nepal’de yaşanan sel felaketinin ardından enkaz altında yaklaşık 3 gün mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. https://t.co/jrxiIdbUDU — Daktilock (@daktilock) August 30, 2026

Η στιγμή που η 6χρονη βγαίνει ζωντανή από τα συντρίμμια

Η τοπική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι διασώστες ανασύρουν τη μικρή Μανίσα από τα ερείπια, έχοντας καταφέρει να επιβιώσει για περίπου δυόμισι ημέρες εγκλωβισμένη.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, οι διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ η διάσωσή της έγινε μία από τις ελάχιστες φωτεινές στιγμές μέσα στην τεράστια καταστροφή.

Η περίπτωση της 6χρονης έχει προκαλέσει συγκίνηση, καθώς η φωνή της ήταν εκείνη που επέτρεψε στους αστυνομικούς να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου είχε παγιδευτεί.

नेपाल में त्रासदी के तीन दिन बाद एक 6 साल की बच्ची को बचाया गया। सुखद खबर pic.twitter.com/waAHBYqwca — Dinesh Tripathi (@Dineshtripthi) August 30, 2026

Πάνω από 750 νεκροί στο Νεπάλ

Την ώρα που η διάσωση της Μανίσα έδινε μια μικρή «ανάσα» ελπίδας, ο απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις παραμένει δραματικός.

Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 16 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Κίνα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια και σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών.

Η διάσωση της 6χρονης Μανίσα, έπειτα από περίπου 60 ώρες εγκλωβισμού, αποτελεί ένα σπάνιο μήνυμα ελπίδας σε μια χώρα που μετρά εκατοντάδες νεκρούς και εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή.