Ο 36χρονος Timothy Walters, επί 17 χρόνια εργαζόμενος ως επιστάτης σε σχολεία της περιοχής και επικεφαλής επιστάτης στο Hackett Middle School, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε κρυφά μέσα στο ίδιο το σχολείο όπου εργαζόταν για περίπου έξι μήνες.

Τι ακριβώς συνέβη

Ο Walters φέρεται να είχε οικονομικές δυσκολίες. Έμενε για ένα διάστημα με την αδελφή του και τον σύντροφό της, όμως υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα. Παράλληλα, είχε την οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει διατροφή για τα τέσσερα έφηβα παιδιά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να νοικιάσει δικό του σπίτι.

Έτσι, αποφάσισε να μετατρέψει έναν αχρησιμοποίητο χώρο στον τέταρτο όροφο του σχολείου, πάνω από το αμφιθέατρο, σε αυτοσχέδιο διαμέρισμα.

Έβαλε μέσα κρεβάτια, έναν μικρό ψυγειάκι, έναν καναπέ-κρεβάτι, έπιπλα και κατάφερε να μένει εκεί χωρίς να γίνει αντιληπτός για περίπου έξι μήνες. Μάλιστα, σύμφωνα με την αφήγησή του, τα τέσσερα παιδιά του έμεναν κάποιες φορές μαζί του στο σχολείο όταν βρίσκονταν υπό την επιμέλειά του τα Σαββατοκύριακα.

Πώς αποκαλύφθηκε

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν τον ανακάλυψαν επειδή κάποιος τον είδε να κοιμάται στο σχολείο.

Οι υπεύθυνοι της σχολικής περιφέρειας εξέταζαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο έρευνας για άλλους επιστάτες, οι οποίοι ελέγχονταν για πιθανές παράτυπες δηλώσεις υπερωριών.

Κατά την εξέταση του υλικού, όμως, οι ερευνητές παρατήρησαν κάτι περίεργο: ο Walters εμφανιζόταν στο σχολείο σχεδόν συνεχώς. Έτσι άρχισαν να ψάχνουν περισσότερο και τελικά εντόπισαν τον κρυφό χώρο όπου είχε εγκατασταθεί.

Ο Walters τέθηκε σε διαθεσιμότητα χωρίς αποδοχές τον Μάιο και παραιτήθηκε από τη θέση του στις 23 Ιουνίου. Αρχικά αντιμετώπισε κατηγορία για παράνομη είσοδο/παραμονή, όμως η κατηγορία αργότερα αποσύρθηκε.

Η δικαιολογία του

Ο ίδιος δεν προσπάθησε να αρνηθεί ότι γνώριζε πως παραβίαζε τους κανόνες. Εξήγησε ότι είχε φτάσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Το 2025 φέρεται να είχε βασικό μισθό περίπου 64.000 δολάρια, ενώ μαζί με υπερωρίες έφτασε περίπου τις 80.000 δολάρια. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η διατροφή και τα έξοδα για τα τέσσερα παιδιά του δεν του άφηναν αρκετά χρήματα για να εξασφαλίσει κατοικία.

Ο ίδιος φέρεται να είπε: «Ήξερα ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος. Αλλά δεν ήξερα τι άλλο να κάνω». Και πρόσθεσε ότι όταν κάποιος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί να πάρει αποφάσεις που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα έπαιρνε.

Σήμερα μένει προσωρινά με έναν θείο του σε πάρκο με τροχόσπιτα και βρίσκεται σε λίστα αναμονής για δικό του σπίτι. Παράλληλα, έχει ήδη δεχθεί δύο προτάσεις εργασίας, ενώ η αδελφή του δημιούργησε καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για να τον βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια του.