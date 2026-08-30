Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όπου έχασε τη ζωή του ο 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/08), όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και πολύ έντονη θαλασσοταραχή.

Δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Στο ένα από αυτά επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος μαζί με την 30χρονη κόρη του και την 57χρονη σύντροφό του.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν. Η σύντροφός του νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου με κατάγματα, ενώ η κόρη του πήρε εξιτήριο. Ο 76χρονος επιχειρηματίας, ωστόσο, εγκλωβίστηκε στο σκάφος και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια. Παρά την επιχείρηση διάσωσης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του»

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο philenews.com, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του» λέει.

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια έφτασαν ακόμη τρία άτομα στο σημείο και όλοι μαζί προσπάθησαν να βοηθήσουν.

«Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα.

Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Λίγο αργότερα έφτασε περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι ανέλαβαν την προσπάθεια διάσωσης.

«Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί».

Η περιπέτεια με το δεύτερο σκάφος

Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει και όσα συνέβησαν με το δεύτερο σκάφος που βρέθηκε σε κίνδυνο.

«Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε».

Όπως σημειώνει, το συγκεκριμένο σκάφος τελικά δεν προσέκρουσε στα βράχια και παρέμεινε άθικτο.

Οι τελευταίες στιγμές του Ντίμη Μαυρόπουλου

Ιδιαίτερα δραματική είναι η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα για τις τελευταίες στιγμές του 76χρονου επιχειρηματία.

«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το σκάφος βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με την πορεία του να οδηγεί σε σύγκρουση.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και χτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλίση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο.

Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».

Οι δυνάμεις διάσωσης επικεντρώθηκαν στο σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, ενώ το ελικόπτερο επιχειρούσε να προσεγγίσει παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

«Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Στην περιοχή έφτασαν και φίλοι του 76χρονου, οι οποίοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά και να τον πείσουν να εγκαταλείψει το σκάφος.

«Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».