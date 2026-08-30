Σε δύο μέτωπα είναι στραμμένη η προσοχή της διεθνούς διπλωματίας στη Γερμανία. Το πρώτο είναι η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις 6 Σεπτεμβρίου όπου το AfD προβλέπεται να κερδίσει τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα κεντρικό γερμανικό κρατίδιο με περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους. Για δεκαετίες, η δεξιά πολιτική είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γερμανία, όπου η εξιλέωση για το Ολοκαύτωμα περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού.

Η άκρα δεξιά για πολύ καιρό παρέμενε στο περιθώριο, με τα πιο ένθερμα μέλη της να αναγνωρίζονται εύκολα ως skinheads ντυμένοι με δερμάτινα. Όμως το AfD, που ιδρύθηκε το 2013 ως ένα μετριοπαθώς ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, με επικεφαλής κυρίως συντηρητικούς οικονομολόγους οι οποίοι αντιτίθεντο στα πακέτα διάσωσης της ευρωζώνης, είναι πλέον η σημαντικότερη δεξιά πολιτική δύναμη στη Γερμανία μετά τους Ναζί.

Το AfD σήμερα είναι το δημοφιλέστερο κόμμα, με περισσότερους από το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων να τη στηρίζουν στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Προηγείται και των δύο παραδοσιακών μεγάλων κομμάτων, των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών και των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών. Η βασική εκλογική του δύναμη βρίσκεται στην πρώην κομμουνιστική Ανατολή — η οποία είναι γενικά φτωχότερη, γηραιότερη και πιο οργισμένη από την υπόλοιπη Γερμανία. Σε προηγούμενες εκλογές στα κρατίδια, τα άλλα κόμματα είχαν προσαρμόσει τη στάση τους με κάθε τρόπο ώστε να κρατήσουν την ακροδεξιά παράταξη εκτός κυβερνητικών συνασπισμών, διατηρώντας το λεγόμενο «τείχος προστασίας», ακόμη και όταν το AfD είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους.

Εάν μικρότερα κόμματα δεν καταφέρουν να φτάσουν το απαιτούμενο όριο του 5% για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο, μια τέτοια επίδοση του AfD θα μπορούσε να του αρκεί για να κερδίσει την απόλυτη

πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν τη συνεργασία άλλων κομμάτων για να κυβερνήσει.

Αν το AfD δεν φτάσει αυτό το ποσοστό, τα βλέμματα θα στραφούν στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Οι Χριστιανοδημοκράτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα δίλημμα: είτε να παραβιάσουν το «τείχος προστασίας» και να

συνεργαστούν με το AfD είτε να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το κόμμα της άκρας αριστεράς, Die Linke, σε μια ύστατη προσπάθεια να εμποδίσουν την άκρα δεξιά να καταλάβει την εξουσία. Στην πραγματικότητα, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν μια πολιτική, η οποία θεσμοθετήθηκε το 2018 και είναι γνωστή ως «απόφαση ασυμβατότητας», που απαγορεύει τη συνεργασία και με τα δύο κόμματα.

Γιατί έχει σημασία μια εκλογή σε ένα σχετικά μικρό γερμανικό κρατίδιο; Επειδή ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία έχει σημασία και θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και σε άλλες ευρωπαικές χώρες όπως τη Γαλλία οπου εκεί έχει προεδρικές εκλογές το 2027.

Το άλλο μέτωπο αφορά στο μέτωπο με τη Ρωσία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει να κατηγορήσει τη Μόσχα ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης και θα ανακοινώσει και γερμανικές «εκτεταμένες κυρώσεις» σε βάρος της Μόσχας.

Το σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα εναντίον φορέων ρωσικών συμφερόντων και θα δημοσιοποιηθεί πιθανότατα έως άυριο ημέρα κατά την οποία συνεδριάζει το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι γερμανορωσικές σχέσεις είναι πλέον στο χειρότερο σημείο και αυτό που ξεκίνησε το 2023 ως στροφή της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής επιώ του Ολαφ Σολτς για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων με τη Μόσχα, έχει πλέον αλλάξει. Και πώς τα δύο μέτωπα συνδέονται; Η επικεφαλής του AfD, Αλις Βάιντελ, παρουσιάζοντας τις φιλοδοξίες του κόμματός της να αναλάβε τη διακυβέρνηση της χώρας υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας.



Η φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία ήταν το μυστικό της επιτυχίας του «Made in Germany». Τη χρειαζόμαστε ξανά», δήλωσε. «Η απώλεια αυτής της ενέργειας μας πήγε χρόνια πίσω. Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν. Επιπλέον, μας κατέστησε εξαρτημένους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας πωλούν ενέργεια σε πολύ υψηλότερες τιμές», κατέληξε με νόημα θέτοντας πλέον του ευρωπαικούς διπλωματικούς κύκλους σε συναγερμό.