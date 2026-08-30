Μία από τις σοβαρότερες κλοπές έργων τέχνης των τελευταίων ετών στην Ιταλία σημειώθηκε στο Περιφερειακό Μουσείο «Accascina» της Μεσίνα, στη Σικελία.

Οι δράστες άρπαξαν τέσσερα έργα που αποδίδονται στον σπουδαίο αναγεννησιακό ζωγράφο Αντονέλο ντα Μεσίνα, αφήνοντας πίσω τους μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον συναγερμό, τον τρόπο εισόδου τους και την εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν.

Η κλοπή έγινε το βράδυ της 15ης Αυγούστου, την ώρα που το ενδιαφέρον της πόλης και μεγάλο μέρος των αστυνομικών δυνάμεων ήταν στραμμένα στην παραδοσιακή θρησκευτική πομπή της «Vara». Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής ενίσχυσε την εκτίμηση ότι το χτύπημα είχε σχεδιαστεί με ακρίβεια και ότι οι δράστες γνώριζαν τόσο τις τοπικές συνθήκες όσο και τη λειτουργία του μουσείου.

Η εισβολή που διήρκεσε λίγα λεπτά

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που επικαλείται ο διεθνής Τύπος, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη του συγκροτήματος και φέρονται να παραβίασαν με λοστό μια πλαϊνή πόρτα. Το συγκεκριμένο σημείο εισόδου εξετάζεται επειδή, κατά πληροφορίες, δεν καλυπτόταν από το ίδιο σύστημα συναγερμού με τις υπόλοιπες προσβάσεις. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες με κράνη μοτοσικλέτας και σκούρα ρούχα να κινούνται στο εσωτερικό, ενώ ερευνάται εάν υπήρχαν συνεργοί που περίμεναν έξω από το μουσείο.

Η επιχείρηση φέρεται να διήρκεσε μόλις δύο με τρία λεπτά. Οι εισβολείς δεν περιπλανήθηκαν στις αίθουσες, αλλά κατευθύνθηκαν αμέσως στα έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα. Η ακρίβεια των κινήσεών τους, καθώς και η ταχύτητα με την οποία αποσυναρμολόγησαν τα εκθέματα, αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας για το ενδεχόμενο να είχαν προηγουμένως πληροφορίες για τη διαρρύθμιση και τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου.

Messina mystery: theft of Renaissance art from Sicilian museum leaves investigators baffled



How did thieves pull off robbery of Antonello da Messina’s 15th-century masterpiece – and why did they leave part of it behind? https://t.co/zOWksU8ade via @guardian — Nino Brodin (@Orgetorix) August 30, 2026

Τα αριστουργήματα που παραμένουν άφαντα

Οι δράστες αφαίρεσαν και τα πέντε σωζόμενα τμήματα του «Πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου», που χρονολογείται στο 1473. Κατά τη διαφυγή τους, όμως, εγκατέλειψαν δύο από τις ξύλινες επιφάνειες πάνω σε χαμηλό τοίχο έξω από το μουσείο, πιθανότατα εξαιτίας του βάρους και της δυσκολίας μεταφοράς τους. Τα έργα εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο μαζί με την κόρη της και ειδοποίησε τις αρχές.

Από το μουσείο εξακολουθούν να λείπουν τρία τμήματα του πολύπτυχου και μία μικρότερη, ζωγραφισμένη και στις δύο πλευρές εικόνα. Η τελευταία απεικονίζει από τη μία πλευρά την Παναγία με το Θείο Βρέφος και από την άλλη τον Χριστό στην Πιετά και φυλασσόταν μέσα σε θωρακισμένη προθήκη. Ειδικός που μίλησε στο Associated Press υπολόγισε ότι η συνολική αξία των κλεμμένων έργων θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 εκατ. ευρώ, αν και η ιστορική και πολιτιστική σημασία τους θεωρείται ανεκτίμητη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το «Πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου» θεωρείται το μοναδικό μεγάλο έργο του ζωγράφου που παρέμεινε στη γενέτειρά του. Η κλοπή σημειώθηκε, μάλιστα, λίγους μήνες μετά την αγορά από το ιταλικό κράτος του «Ecce Homo» του Αντονέλο ντα Μεσίνα έναντι σχεδόν 15 εκατ. δολαρίων, γεγονός που είχε ανανεώσει το διεθνές ενδιαφέρον για τον καλλιτέχνη.

Το μυστήριο του συναγερμού

Ένα από τα κρισιμότερα σημεία αφορά τη λειτουργία του συναγερμού. Κατά δημοσιεύματα, το σύστημα που προστάτευε το πολύπτυχο ενεργοποιήθηκε, αλλά μέλος της φύλαξης ενδέχεται να θεώρησε ότι επρόκειτο για λανθασμένη ένδειξη και να το απενεργοποίησε. Οι τέσσερις φύλακες που εργάζονταν εκείνο το βράδυ μετακινήθηκαν σε άλλους πολιτιστικούς χώρους, ενώ σε βάρος ενός από αυτούς διεξάγεται έρευνα για φερόμενες ψευδείς δηλώσεις προς τους εισαγγελείς.

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν σημαίνει ότι ο φύλακας κατηγορείται για συμμετοχή στην κλοπή. Οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν αντιφάσεις στις καταθέσεις και να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Κατά παραγγελία κλοπή ή οργανωμένο έγκλημα;

Τα έργα είναι τόσο αναγνωρίσιμα ώστε θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να διατεθούν νόμιμα ή ακόμη και στη διεθνή μαύρη αγορά. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κλοπή να έγινε κατόπιν παραγγελίας από ιδιώτη συλλέκτη ή τα έργα να προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό μέσο από εγκληματική οργάνωση.

Η πιθανότητα εμπλοκής της μαφίας δεν έχει αποκλειστεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο. Η υπόθεση αναπόφευκτα ξυπνά μνήμες από την κλοπή της «Γέννησης» του Καραβάτζιο από εκκλησία του Παλέρμο το 1969, ενός έργου που δεν έχει βρεθεί ποτέ. Στις έρευνες συμμετέχει η ειδική μονάδα των Καραμπινιέρων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο οι δράστες να διέφυγαν διά θαλάσσης από τα Στενά της Μεσίνα.

Το μουσείο άνοιξε ξανά για το κοινό, με μαύρο ύφασμα να καλύπτει τις άδειες θέσεις των έργων. Ωστόσο, το βασικό μυστήριο παραμένει: πώς οι κλέφτες γνώριζαν το κατάλληλο σημείο εισόδου, πώς κατάφεραν να αποσπάσουν τα έργα μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πού βρίσκονται σήμερα τέσσερα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα της ιταλικής Αναγέννησης.