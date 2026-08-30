Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, όταν η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλη θαλασσοταραχή και οδήγησε στη βύθιση δύο σκαφών.

Νεκρός ανασύρθηκε ο 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να διασωθούν, ενώ ο 76χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος στο σκάφος.

Η σορός του εντοπίστηκε από δύτες κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης έρευνας στην περιοχή. Ο επιχειρηματίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με ισχυρή καταιγίδα και πολύ έντονο κυματισμό.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενημερώθηκε ότι τρία σκάφη κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο.

(Βίντεο 2/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/v1OqmeNB9y — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Ένα από τα σκάφη, το οποίο ήταν δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, τελικά βυθίστηκε. Ένα άτομο που επέβαινε σε αυτό κατάφερε να βγει μόνο του στα βράχια και στη συνέχεια διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις διάσωσης επικεντρώθηκαν σε δεύτερο σκάφος αναψυχής, στο οποίο επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος μαζί με τη σύντροφο και την κόρη του.

Οι δύο γυναίκες πρόλαβαν να πέσουν στη θάλασσα και, με τη συνδρομή των ελικοπτέρων που είχαν ήδη φτάσει στην περιοχή, κατάφεραν να διασωθούν. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

(Βίντεο 1/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/bq48acEVQm — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Το σκάφος βυθίστηκε και ο 76χρονος επιχειρηματίας αγνοούνταν. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με δύτες να συμμετέχουν στις έρευνες.

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αναφέρουν ότι ο Μαυρόπουλος ενδέχεται να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Από τρίτο σκάφος, το οποίο επίσης κινδύνευσε να βυθιστεί, διασώθηκαν ακόμη δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν γνωστή προσωπικότητα της Λεμεσού, με έντονη παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο του εμπορίου και των εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση.

Στη συνέχεια ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δράση, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ακινήτων.

Η μεγάλη του αγάπη, ωστόσο, ήταν τα αυτοκίνητα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας διαφορετικά μοντέλα και καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές στις κυπριακές ειδικές διαδρομές.

Το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 συμμετείχε στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, διαθέτοντας την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο αποτέλεσε έναν σημαντικό χώρο διατήρησης και ανάδειξης της ιστορίας της αυτοκίνησης στην Κύπρο.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε επίσης ξεχωριστή παρουσία στο καρναβάλι της Λεμεσού, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της μεγάλης διοργάνωσης της πόλης. Η είδηση του θανάτου του βυθίζει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον γνώριζαν από την επιχειρηματική και κοινωνική του δράση.