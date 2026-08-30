Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Άαραου της βόρειας Ελβετίας, όταν έπεσαν επανειλημμένα πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια μεγάλης μουσικής εκδήλωσης στην περιοχή Σάχεν.

Η αστυνομία του καντονιού Άαργκαου επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλαπλά θύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό τους ή εάν μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται νεκροί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:00 τοπική ώρα στον ιππόδρομο του Σάχεν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το «Aarau Rave VOL. 7». Η εκδήλωση είχε αρχίσει το απόγευμα του Σαββάτου και, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά της, επρόκειτο να ολοκληρωθεί περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, με τη συμμετοχή σειράς DJs και την παρουσία μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «Blick» ότι σημειώθηκαν «πολλαπλοί πυροβολισμοί εναντίον μεγάλης ομάδας ανθρώπων», κάνοντας λόγο για αρκετούς τραυματίες. Οι αρχές δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν εάν υπήρχαν νεκροί, ούτε να δώσουν στοιχεία για την ταυτότητα ή τον αριθμό των δραστών. Παρέμενε επίσης άγνωστο εάν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ή εάν ο ένοπλος ή οι ένοπλοι είχαν διαφύγει.

Ισχυρές δυνάμεις και στρατιωτικό ελικόπτερο

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ο χώρος γύρω από τον ιππόδρομο αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και το ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης καταστροφών του καντονιού Άαργκαου, ενώ κινητοποιήθηκε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Super Puma, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος του.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους σε πρόσωπα που κινούνταν περιμετρικά της αποκλεισμένης ζώνης, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή. Εξαιτίας της επιχείρησης παρέμεινε κλειστό μέχρι νεωτέρας και το δημοτικό κολυμβητήριο του Άαραου, το οποίο βρίσκεται κοντά στον χώρο της επίθεσης.

Η αστυνομία ζήτησε παράλληλα από όσους βρίσκονταν στην εκδήλωση και διαθέτουν βίντεο ή φωτογραφίες να παραδώσουν το υλικό στις αρχές. Οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη χρονική ακολουθία των πυροβολισμών, να εξακριβώσουν από ποιο σημείο άνοιξε πυρ ο δράστης και να διαπιστώσουν εάν στο περιστατικό συμμετείχαν περισσότερα πρόσωπα.

SWITZERLAND| Multiple victims reported in a shooting that occurred at a rave party in Aarau. A major rescue operation is currently underway. pic.twitter.com/xOTVWLRpC9 — Breaking X (@BreakingXAlerts) August 30, 2026

Πανικός στο πλήθος

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού αμέσως μετά τους πρώτους κρότους. Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδόθηκε από ελβετικά μέσα, αρκετοί από τους παρευρισκομένους πίστεψαν αρχικά ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα, καθώς είδαν λάμψεις στην οροφή. Όταν κάποιος φώναξε στους συγκεντρωμένους να πέσουν κάτω, ομάδα επισκεπτών αναζήτησε κάλυψη πίσω από την κονσόλα του DJ.

Suisse: coups de feu en marge d'une rave party à Aarau (nord), plusieurs victimes pic.twitter.com/qpOD3hzEhW — BFM (@BFMTV) August 30, 2026

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για διαδοχικούς πυροβολισμούς και για ανθρώπους που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο ή να κρυφτούν σε ασφαλέστερα σημεία. Οι Αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δημοσιοποιήσουν περισσότερα στοιχεία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η φροντίδα των θυμάτων όσο και η επιχείρηση εντοπισμού της πιθανής δράστιδας ομάδας.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τον απολογισμό

Ορισμένα ελβετικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και περισσότερους από έναν δράστες. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημος απολογισμός. Η μοναδική επιβεβαιωμένη ενημέρωση μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν πολλαπλά θύματα και ότι το περιστατικό αφορά επανειλημμένες ρίψεις πυροβολισμών κοντά σε μεγάλο πλήθος.