Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο αποκάλυψαν οι κυπριακές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ενός Ιρλανδού και δύο Νορβηγών, οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν τη δολοφονία δύο δίδυμων αδελφών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, οι δύο στόχοι ήταν αλλοδαποί από τρίτη χώρα που επρόκειτο να ταξιδέψουν στο νησί για διακοπές. Οι τρεις ύποπτοι φέρονται να αναζητούσαν πληρωμένο εκτελεστή μέσω διαδικτύου, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται οι ηθικοί αυτουργοί της υπόθεσης.

Η παγίδα των ευρωπαϊκών Αρχών

Το σχέδιο άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι ύποπτοι ήρθαν σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως επαγγελματίας εκτελεστής. Ωστόσο, επρόκειτο για υπό κάλυψη αστυνομικό της Δανίας, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται για την πρόληψη συμβολαίων θανάτου και άλλων σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος.

Μόλις διαπιστώθηκε ότι οι σχεδιαζόμενες δολοφονίες θα πραγματοποιούνταν στην Κύπρο, ενεργοποιήθηκε μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ της Δανικής Αστυνομίας, της Europol και των κυπριακών Αρχών. Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα να στηθεί συντονισμένη επιχείρηση παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στους φερόμενους ως εκτελεστές προσφέρθηκε αμοιβή περίπου 85.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 650.000 δανέζικες κορώνες.

Τα πρώτα χρήματα και οι οδηγίες μέσω Signal

Ο υπό κάλυψη αστυνομικός ταξίδεψε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου, έχοντας στην κατοχή του αεροπορικό εισιτήριο που φέρονται να του είχαν εξασφαλίσει οι εμπλεκόμενοι. Παράλληλα, στο νησί μετέβη και ομάδα Δανών ανακριτών που συνεργάστηκε με τις κυπριακές Αρχές.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο αστυνομικός λάμβανε οδηγίες μέσω της εφαρμογής Signal. Σε συνάντηση στη Λάρνακα παρέλαβε αρχικά 200 ευρώ, ενώ ακολούθως τού ζητήθηκε να μεταβεί στην Αγία Νάπα και να καταλύσει σε ξενοδοχείο.

Την ίδια ημέρα έλαβε νέα τοποθεσία για παραλαβή χρημάτων. Στο σημείο παρατήρησε άτομο ντυμένο στα μαύρα να αφήνει φάκελο σε τροχό λευκού οχήματος, γεγονός που έθεσε σε άμεση κινητοποίηση τις Αρχές. Από εκείνη τη στιγμή οι κινήσεις των εμπλεκομένων βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Η παρακολούθηση και οι κρίσιμες συναντήσεις

Οι ανακριτές εντόπισαν ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε ένας από τους υπόπτους, ο οποίος κινείτο στην περιοχή αναζητώντας το σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί τα χρήματα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, αστυνομικοί παρακολουθούσαν όχημα στην Αγία Νάπα στο οποίο επέβαιναν δύο από τους υπόπτους μαζί με δύο γυναίκες. Ο υπό κάλυψη αστυνομικός αναγνώρισε ότι επρόκειτο για τα πρόσωπα με τα οποία βρισκόταν σε επικοινωνία.

Σε νέα συνάντηση, οι ύποπτοι φέρονται να του παρέδωσαν επιπλέον χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, άφησαν χάρτινο κουτί πίσω από κάδο απορριμμάτων, στο οποίο βρίσκονταν 1.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και το βαρύ ποινικό παρελθόν

Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στις 27 Αυγούστου και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των ερευνών.

Η ανακοίνωση της κυπριακής αστυνομίας

Άμεση και συντονισμένη δράση της Αστυνομίας Κύπρου – Τρεις συλλήψεις για σχεδιαζόμενες δολοφονίες. https://t.co/eOTNLLytUI. pic.twitter.com/vXdTY5rhwd — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) August 29, 2026

Κατά την ανάκριση, ο πρώτος ύποπτος υποστήριξε ότι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές. Ωστόσο, για τον δεύτερο προέκυψε ότι είναι γνωστός στις Αρχές της χώρας του, καθώς φέρεται να έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για απειλές και εκβιασμούς, ενώ καταζητείται και για υποθέσεις οπλοκατοχής και απειλών.

Η νέα τάση του οργανωμένου εγκλήματος

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο μια πρακτική που, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές, κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια: την αναζήτηση εκτελεστών μέσω διαδικτύου και τη χρηματοδότηση εγκληματικών ενεργειών με δύσκολα ανιχνεύσιμες μεθόδους πληρωμής, όπως τα κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με το philenews.com η κυπριακή Αστυνομία έκανε λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχει η διεθνής συνεργασία στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, από τα προκαταρκτικά στοιχεία δεν φαίνεται να προκύπτει σύνδεση της υπόθεσης με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν όσοι κρύβονται πίσω από την εντολή για το φερόμενο συμβόλαιο θανάτου.