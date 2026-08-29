Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ελβετίας, με τεράστιο χαλάζι που έφτασε σε μέγεθος έως και 6 εκατοστά να προκαλεί σοβαρές ζημιές και να τραυματίζει περίπου 40 ανθρώπους.

Η χαλαζόπτωση στη Ζυρίχη διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Οδηγοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν σε κοντινά κτίρια.

Τα βίντεο από τη σφοδρή καταιγίδα αποτυπώνουν το μέγεθος των φαινομένων.

Zware onweersbuien en #noodweer zorgden vanmorgen voor veel overlast en schade tgv zeer zware windstoten en grote schadelijke hagel (tot 8cm) In het bijzonder betrof het de regio Basel, Solothurn en Winterthur. 📹 Tobias von Monkiewitsch via @KeraunosObs pic.twitter.com/fZNhY6vxxk — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) August 28, 2026

A severe hailstorm that hit the Swiss city of Winterthur caused damage, particularly in the Wülflingen district, with large hailstones reportedly breaking windows of homes and damaging vehicles and outdoor property.#Switzerland #hailstorm pic.twitter.com/VnV2qTgCVO — Ravinder Singh (@ravindraJourno) August 28, 2026

40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με την πλειονότητα να είναι παιδιά.

«Meine Kinder hatten Glück»: Loujaine (11) und ihr Bruder (9) werden in Winterthur in der Pause von Hagelkörnern getroffen. https://t.co/TASkN6csuf — 20 Minuten (@20min) August 29, 2026

Αρκετοί από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, καθώς καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Βίντερτουρ, όπου παιδιά βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με τη σφοδρή χαλαζόπτωση.

Έσπασαν τζάμια και καταστράφηκαν στέγες

Το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες σπιτιών και υποδομές.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι επιδείνωσαν την κατάσταση, με τις ριπές να φτάνουν έως και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, όπου πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ζημιές υπέστησαν επίσης σχολικές αίθουσες και άλλα κτίρια, ενώ σε ορισμένα σχολεία χρειάστηκε η συνδρομή διασωστών.