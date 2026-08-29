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Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ελβετίας, με τεράστιο χαλάζι που έφτασε σε μέγεθος έως και 6 εκατοστά να προκαλεί σοβαρές ζημιές και να τραυματίζει περίπου 40 ανθρώπους.

Η χαλαζόπτωση στη Ζυρίχη διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Οδηγοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν σε κοντινά κτίρια.

Τα βίντεο από τη σφοδρή καταιγίδα αποτυπώνουν το μέγεθος των φαινομένων.

40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με την πλειονότητα να είναι παιδιά.

Αρκετοί από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, καθώς καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Βίντερτουρ, όπου παιδιά βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με τη σφοδρή χαλαζόπτωση.

Έσπασαν τζάμια και καταστράφηκαν στέγες

Το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες σπιτιών και υποδομές.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι επιδείνωσαν την κατάσταση, με τις ριπές να φτάνουν έως και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, όπου πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ζημιές υπέστησαν επίσης σχολικές αίθουσες και άλλα κτίρια, ενώ σε ορισμένα σχολεία χρειάστηκε η συνδρομή διασωστών.