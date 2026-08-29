Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κανείς από τους δύο αντιδίκους δεν αμφισβητεί ότι η 36χρονη πρώην νοσηλεύτρια προκάλεσε τον θάνατο των τριών παιδιών της.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ένορκοι είναι διαφορετικό και νομικά πολύ πιο σύνθετο. Μπορούσε, λόγω της ψυχικής της κατάστασης, να κατανοήσει το άδικο των πράξεών της και να ελέγξει τη συμπεριφορά της ή πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τρεις ανθρωποκτονίες από πρόθεση;

Η οικογενειακή τραγωδία στο Ντάξμπερι

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Κλάνσι βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι, νότια της Βοστώνης, μαζί με την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον οκτώ μηνών Κάλαν.

Jury in Lindsay Clancy trial ends second day of deliberations without a verdict https://t.co/yXg5MZrKfp pic.twitter.com/Xereq6o7BB — WPXI (@WPXI) August 29, 2026

Ο τότε σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, έφυγε για να παραλάβει φαγητό και φάρμακα. Όταν επέστρεψε, βρήκε τη σύζυγό του βαριά τραυματισμένη έξω από το σπίτι, έπειτα από πτώση από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, και στη συνέχεια εντόπισε τα παιδιά χωρίς τις αισθήσεις τους στο υπόγειο.

Τα τρία παιδιά είχαν στραγγαλιστεί με λάστιχα γυμναστικής.

Η Κόρα και ο Ντόσον πέθαναν το ίδιο βράδυ, ενώ ο Κάλαν κατέληξε έπειτα από λίγες ημέρες νοσηλείας. Η Κλάνσι επέζησε της απόπειρας αυτοκτονίας, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Σήμερα αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, με την υπεράσπισή της να αποδέχεται ότι εκείνη σκότωσε τα παιδιά, αλλά να αρνείται ότι είχε ποινική ευθύνη.

Το δίλημμα

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς επιλόχειας ψύχωσης, η οποία είχε επιδεινωθεί από την ανεπαρκή ψυχιατρική φροντίδα και τη χορήγηση πολλών διαφορετικών φαρμάκων. Στη δίκη παρουσιάστηκαν στοιχεία για σοβαρή αϋπνία, άγχος, παράνοια, αυτοκτονικό ιδεασμό και παρείσακτες σκέψεις, ενώ συγγενείς κατέθεσαν ότι ζητούσε επανειλημμένα βοήθεια κατά τους μήνες πριν από την τραγωδία.

Ειδικοί της υπεράσπισης κατέθεσαν ότι η Κλάνσι βίωνε ψυχωτικό επεισόδιο και είχε αναφέρει πως άκουσε μία ανδρική φωνή που την πρόσταζε να σκοτώσει τα παιδιά και στη συνέχεια τον εαυτό της. Ο ιατροδικαστικός ψυχίατρος Φίλιπ Ρέσνικ και ο ψυχολόγος Πολ Ζάιζελ εκτίμησαν ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί ουσιαστικά το άδικο των πράξεών της ή να συμμορφώσει τη συμπεριφορά της με τον νόμο.

Good morning to everyone who knows Lindsay Clancy is guilty as hell of murdering her 3 little children! pic.twitter.com/KY01QtYtVt — Mike Engleman🇺🇲 (@RealHickory) August 29, 2026

Η επιλόχεια ψύχωση είναι διαφορετική από την επιλόχεια κατάθλιψη. Πρόκειται για σπάνια αλλά εξαιρετικά σοβαρή ψυχιατρική κατάσταση, η οποία εμφανίζεται σε περίπου μία έως δύο γυναίκες ανά 1.000 τοκετούς και μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, σύγχυση και απότομες μεταβολές της διάθεσης.

Η ιατρική βιβλιογραφία τη χαρακτηρίζει επείγον περιστατικό που συνήθως απαιτεί άμεση νοσηλεία.

Η εισαγγελία βλέπει πρόθεση και προμελέτη

Η εισαγγελική αρχή αναγνωρίζει ότι η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, επιμένει όμως ότι γνώριζε τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους και μπορούσε να ελέγξει τις ενέργειές της. Ως ενδείξεις σχεδιασμού παρουσιάζει το γεγονός ότι έστειλε τον σύζυγό της να εκτελέσει δύο διαφορετικές δουλειές, εξασφαλίζοντας χρόνο μόνη με τα παιδιά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα οδήγησε διαδοχικά στο υπόγειο.

Οι ειδικοί της κατηγορούσας αρχής αμφισβήτησαν ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε ψύχωση τη στιγμή των φόνων. Επισήμαναν ότι κανένας από τους θεραπευτές που την είχαν εξετάσει προηγουμένως δεν είχε καταγράψει σαφείς ενδείξεις ψύχωσης, ενώ χαρακτήρισαν ασυνήθιστη την περιγραφή της επίμονης φωνής, η οποία φέρεται να εμφανίστηκε ξαφνικά και να εξαφανίστηκε μετά τους θανάτους. Κατά την εισαγγελία, η Κλάνσι ήθελε να αυτοκτονήσει και θεώρησε τα παιδιά «προστατευτικό παράγοντα» που έπρεπε πρώτα να εξαλείψει.

Με βάση τη νομοθεσία της Μασαχουσέτης, η ύπαρξη ψυχικής νόσου δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλείσει την ποινική ευθύνη. Πρέπει να αποδειχθεί ότι, εξαιτίας ψυχικής νόσου ή διαταραχής, η κατηγορούμενη δεν διέθετε ουσιαστική ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης ή να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της στις απαιτήσεις του νόμου.

Οι θεωρίες του TikTok για τον πρώην σύζυγο

Η ζωντανή μετάδοση της δίκης γέννησε ένα ολόκληρο διαδικτυακό «κίνημα ερευνητών». Χρήστες του TikTok και του Reddit αναλύουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις μετακινήσεις του Πάτρικ Κλάνσι και τη συμπεριφορά του στο δικαστήριο, ενώ ορισμένοι διακινούν τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι μπορεί να εμπλέκεται στους θανάτους ή ότι επιχείρησε να ενοχοποιήσει την πρώην σύζυγό του.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Πάτρικ Κλάνσι με τη διάπραξη του εγκλήματος και δεν θεωρείται ύποπτος από τις Αρχές. Αντίθετα, τα διαθέσιμα δεδομένα, οι τηλεφωνικές καταγραφές, οι αποδείξεις από τα καταστήματα και η κλήση του στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης τοποθετούν τον ίδιο εκτός σπιτιού την κρίσιμη ώρα. Ειδικοί και υπερασπιστές της περιγεννητικής ψυχικής υγείας προειδοποιούν ότι αυτή η «forensic fandom» μετατρέπει μία πραγματική τραγωδία σε διαδικτυακό θέαμα και απομακρύνει τη συζήτηση από το βασικό ζήτημα της επιλόχειας ψύχωσης.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες καταθέσεων και σχεδόν 80 μάρτυρες, οι ένορκοι αποσύρθηκαν χωρίς να καταλήξουν σε ετυμηγορία και αναμένεται να συνεχίσουν τη διάσκεψή τους τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ καταδίκης για ανθρωποκτονία πρώτου ή δεύτερου βαθμού, ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση ή απαλλαγής λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης. Στην τελευταία περίπτωση, η Κλάνσι δεν θα αφεθεί αυτομάτως ελεύθερη, αλλά θα μπορούσε να εγκλειστεί σε ψυχιατρική δομή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.