Η Τουρκία προχώρησε σε μια ακόμη πρόκληση, καθώς συνεχίζει να διαφημίζει το «τουρκικό Αιγαίο» και αυτή τη φορά τοποθέτησεη τεράστια επιγραφή του «TurkAegean» στην καρδιά του Παρισιού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, η επιγραφή τοποθετήθηκε στα γραφεία του τουρκικού οργανισμού τουρισμού στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τα γραφεία βρίσκονται σε απόσταση περίπου 80-100 μέτρων από την Αψίδα του Θριάμβου και ουσιαστικά είναι στην καρδιά του Παρισιού, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο περνούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Η επιγραφή βρισκόταν στη θέση της μέχρι και την Πέμπτη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη σε μήνυμα που έστειλε στον ΣΚΑΪ, να αναφέρει πως η Ελλάδα έχει δικαιωθεί για το συγκεκριμένο σήμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.