Το αεροσκάφος C-17 Globemaster III που μετέφερε τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου, ήταν εξοπλισμένο με το απόρθητο απόρρητο κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ. Η ειδική μονάδα Roll-On Conference Capsule ή ROCC λειτουργεί ως κινητό κέντρο διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών και επιτρέπει ασφαλείς επικοινωνίες εν πτήσει.



Το σύστημα τέθηκε σε χρήση το 2026 και η αποστολή προς το Βνούκοβο θεωρείται μία από τις πρώτες αναπτύξεις του.

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Αναλυτές ανοιχτών πηγών εντόπισαν την πτήση πριν από επίσημη επιβεβαίωση. Στοιχεία του Flightradar24 έδειξαν ότι το C-17A, με διακριτικό RCH4555, απογειώθηκε από τη Ρίγα και προσγειώθηκε στη Μόσχα.



Σε βίντεο από την άφιξη ακούγεται η φράση «Δεχόμαστε επίθεση».

A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.



It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.



The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026

Το CBS News επιβεβαίωσε ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία για συναντήσεις, στην πρώτη γνωστή επίσκεψή του στη χώρα ως επικεφαλής της CIA. Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα αποκάλυψαν τον σκοπό των επαφών.

Οι κάψουλες του ROCC

Το ROCC αποτελείται από δύο κάψουλες που φορτώνονται σε C-17 χωρίς μετατροπές στο αεροσκάφος. Η πρώτη διαθέτει ιδιωτικό σταθμό εργασίας, καθίσματα, καναπέ-κρεβάτι και τουαλέτα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει χώρο συσκέψεων, μεγάλη οθόνη και σταθμούς εργασίας.



Όταν συνδεθεί με τα συστήματα του αεροσκάφους, παρέχει κρυπτογραφημένη φωνητική επικοινωνία, μεταφορά δεδομένων και τηλεδιάσκεψη από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Ένα απόρθητο «ιπτάμενο» κέντρο απόρρητων επικοινωνιών

Το ROCC λειτουργεί ως κινητό Sensitive Compartmented Information Facility, επιτρέποντας σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο να πραγματοποιεί εν πτήσει συνομιλίες αντίστοιχης διαβάθμισης με εκείνες που θα έκανε στα κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ.

Το C-17 Globemaster III

Το νέο σύστημα αντικατέστησε τα παλαιότερα τροποποιημένα Airstream, γνωστά ως «Silver Bullets», τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πριν πιστοποιηθεί, πέρασε από δοκιμές πρόσκρουσης, ταχείας αποσυμπίεσης και ασφάλειας.

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Το Globemaster III διαθέτει το σύστημα LAIRCM, το οποίο εντοπίζει εκτοξεύσεις πυραύλων και χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ για να αποπροσανατολίσει τον υπέρυθρο αισθητήρα καθοδήγησής τους. Διαθέτει επίσης θερμοβολίδες και αερόφυλλα ως πρόσθετα αντίμετρα.



Το C-17 μπορεί να μεταφέρει περίπου 74.800 κιλά φορτίου και να καλύψει αποστάσεις άνω των 11.500 χιλιομέτρων χωρίς ανεφοδιασμό. Ο συνδυασμός μεγάλης εμβέλειας, αυτοπροστασίας και του ROCC το μετατρέπει σε κινητό κέντρο διοίκησης για αποστολές υψηλής διαβάθμισης.