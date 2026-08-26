Ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ επιχειρούν Ομάν και Ιράν, με τις δύο χώρες να επεξεργάζονται σχέδιο για τη δημιουργία κοινού προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου και την αποναρκοθέτηση του στρατηγικής σημασίας περάσματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ταξίδεψε την Τρίτη στην Τεχεράνη και είχε συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο την επανέναρξη της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά.

«Έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα ανακοινώσουμε σύντομα έναν προσωρινό διάδρομο για τα Στενά του Ορμούζ και πρακτικές ρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν, προσθέτοντας ότι η μελλοντική διαχείριση του περάσματος και μια μόνιμη λύση θα εξεταστούν σε επόμενο στάδιο.

Welcomed Iran’s Speaker of Parliament HE Dr. Ghalibaf and FM Dr. Araghchi in Muscat this evening. Constructive discussions on the recent Iran-US MOU, especially the Strait of Hormuz paragraph. We affirmed commitment to international law and toll-free safe passage. https://t.co/vveFdQP3EW — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) June 22, 2026

Κοινό σχέδιο για προσωρινό διάδρομο

Σε κοινή ανακοίνωση που ακολούθησε τις επαφές στην Τεχεράνη, οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι εξέτασαν ένα «σταδιακό πλαίσιο», το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική και εφαρμόσιμη βάση για την επόμενη ημέρα στα Στενά.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας και παράλληλα την υλοποίηση κοινής επιχείρησης για την εκκαθάριση ναρκών από την περιοχή.

Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Μουσκάτ και Τεχεράνης θα συνεχιστούν με στόχο να υπάρξει συμφωνία και για έναν μόνιμο θαλάσσιο διάδρομο.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας, η ανταλλαγή πληροφοριών, ο συντονισμός της κίνησης των πλοίων και η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και ναυσιπλοΐας.

#بيـان_مشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حول المشاورات بين وزيري خارجية سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



قام معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية، بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات بنّاءة مع… pic.twitter.com/FMG2mQ79R1 — وزارة الخارجية (@FMofOman) August 25, 2026

Θέλουν στο τραπέζι και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου

Ιράν και Ομάν συμφώνησαν ακόμη ότι οι ρυθμίσεις για τα Στενά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως διμερές ζήτημα.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να γίνουν συζητήσεις και με τις υπόλοιπες χώρες που βρέχονται από τα ύδατα του Κόλπου, ενώ τόνισαν ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για «συμφωνίες» με το Ομάν

Σε νεότερη εξέλιξη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στις διαπραγματεύσεις με το Ομάν έχουν επιτευχθεί «ορισμένες συμφωνίες» για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες αφορούν τόσο το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του περάσματος όσο και την κατανομή των εσόδων από τη ναυσιπλοΐα.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ομάν, επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του στενού και το μερίδιο του Ιράν και του Ομάν στα έσοδά τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι οι συνομιλίες των δύο χωρών έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα αποδεκτά και από τις δύο πλευρές, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ ότι παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, συνέδεσε την επαναλειτουργία των Στενών με τη στάση της Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι το πέρασμα δεν θα ανοίξει εάν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

«Αν οι ΗΠΑ σταματήσουν να παρεμποδίζουν και επιστρέψουν στη συμφωνία, μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους μας, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε ο Μοχεμπί.

Ωστόσο, λίγο μετά τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή διευκρίνισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο χώρες εξακολουθούν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες, γεγονός που δείχνει ότι, παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πριν υπάρξει τελική συμφωνία για τα Στενά.