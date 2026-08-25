Αντιδράσεις προκάλεσε στο Ισραήλ η κίνηση του ακροδεξιού βουλευτή, Ζβι Σουκότ, να επιχειρήσει να καταστρέψει μνημείο αφιερωμένο σε Παλαιστίνιους «μάρτυρες» σε χωριό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με τον ισραηλινό στρατό και πολιτικούς της χώρας να καταδικάζουν την ενέργειά του.

«Πριν μερικές ημέρες ζήτησα από τον στρατό να αναλάβει δράση για να απομακρύνει τα μνημεία που είναι αφιερωμένα σε τρομοκράτες υπεύθυνους για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στα χωριά Μαντάμα και Μπουρίν. Δυστυχώς παρέμεναν στη θέση τους. Οπότε πήγα εκεί ο ίδιος και ανέλαβα δράση για την απομάκρυνσή τους», ανέφερε ο Σουκότ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα που συνόδευαν τον βουλευτή κατήγγειλαν «τον παραπλανητικό και χειριστικό τρόπο» με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν από τον Σουκότ, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Στρατιώτες του Τσαχάλ στους οποίους είχαν ανατεθεί σε επιχειρησιακές αποστολές στην περιοχή απομακρύνθηκαν από αυτές» και «εκτέθηκαν σε περιττούς κινδύνους σε μια περίοδο που οι IDF ενεργούν σε ένα πλαίσιο μεγάλης πίεσης», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «μόνο ο στρατός έχει δικαιοδοσία στην Ιουδαία – Σαμάρια» (σ.σ. το ισραηλινό όνομα για τη Δυτική Όχθη).

«Το να παίρνει κανείς τον νόμο στα χέρια του, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο, είναι μια κατακριτέα πρακτική που εμποδίζει τον ισραηλινό στρατό να επικεντρωθεί στην αποστολή του της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της υποκίνησης σε βία», επεσήμανε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο αντίπαλος του Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, ο Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «επιτρέπει σε αναρχικούς όπως ο Ζβι Σουκότ και ομοίους του να κάνουν ό,τι τους αρέσει, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ισραηλινών κοινοτήτων και πλήττοντας τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο».

Ο Ράμι Νάσαρ, επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού Μαντάμα, δήλωσε στο AFP ότι στο μνημείο είναι γραμμένα τα ονόματα μαρτύρων του χωριού που σκοτώθηκαν στη μάχη της Καραμέχ (το 1968), στη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης ιντιφάντα και μέχρι σήμερα», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια του Ισραηλινού βουλευτή «τρομοκρατία».

Στο βίντεο ο Σουκότ δηλώνει ότι μεταξύ των ονομάτων που είναι γραμμένα στο μνημείο είναι αυτό του Γιάμεν Φάρετζ, μέλος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που καταζητούνταν για τη συμμετοχή του σε επιθέσεις στο Ισραήλ στη διάρκεια της δεύτερης ιντιφάντα, ο οποίος σκοτώθηκε το 2004 στη Ναμπλούς από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.