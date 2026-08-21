Ένα εντυπωσιακό και παράλληλα τρομακτικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος «χτυπά» το Λονγκ Άιλαντ, προκαλώντας ζημιές σε παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις και σκορπίζοντας συντρίμμια στην ακτή.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, όταν υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στα ανοιχτά των ακτών και κινήθηκε προς την ξηρά, μετατρεπόμενος σε ανεμοστρόβιλο.

Στα συγκλονιστικά πλάνα φαίνεται ο υδροστρόβιλος να σχηματίζεται κοντά στην ακτογραμμή και να κινείται σταδιακά προς την ξηρά, περνώντας με ορμή από τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις.

Λίγο μετά την προσέγγισή του στην ξηρά, το φαινόμενο εξασθένισε και διαλύθηκε.

Η κομητεία Νασάου κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τη New York Post.