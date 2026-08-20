Ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απρόσμενη… τουριστική παγίδα στη Βενετία, όταν ένας πρωινός αγώνας δρόμου στους δρόμους της πόλης κατέληξε να τους φέρει αντιμέτωπους με έναν κανονισμό που αγνοούσαν και προβλέπει πρόστιμο.

Η διαιτολόγος Τζούλια Λάτοφ και ο σύντροφός της, αθλητής αντοχής Μάικ Νακαρέλα, βρίσκονταν σε διακοπές στην Ιταλία και αποφάσισαν να κάνουν τζόκινγκ στους δρόμους της Βενετίας, όπως συνηθίζουν όταν ταξιδεύουν. «Το τρέξιμο όταν ταξιδεύουμε είναι κάτι που κάνουμε για να γνωρίσουμε την πόλη και να κάνουμε sightseeing», εξήγησε η Λάτοφ.

Το ζευγάρι ξεκίνησε περίπου στις 7 το πρωί, ώστε να αποφύγει την πολυκοσμία. Ωστόσο, μέσα στα πρώτα 5-10 λεπτά άρχισαν να παρατηρούν κάτι περίεργο. «Ο Μάικ παρατήρησε ότι οι άνθρωποι τον κοιτούσαν και μας έριχναν περίεργες ματιές. Ξέραμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι».

«Εδώ δεν είναι παραλία»

Η θερμοκρασία είχε ήδη ανέβει αρκετά και η υγρασία ήταν υψηλή. Έτσι ο Νακαρέλα, όπως κάνει συχνά όταν τρέχει στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να συνεχίσει χωρίς μπλούζα. Το ζευγάρι μάλιστα δεν θεώρησε ότι έκανε κάτι ασυνήθιστο, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε τρέξει στη Φλωρεντία, όπου είχε δει και άλλους δρομείς χωρίς μπλούζα.

Η κατάσταση ξεκαθάρισε όταν ένας ηλικιωμένος Ιταλός τούς φώναξε: «Εδώ δεν είναι παραλία». Τότε ο Νακαρέλα αποφάσισε να ψάξει στο διαδίκτυο για να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. «Κατέληξα να γκουγκλάρω συγκεκριμένα “γιατί με κοιτάζουν περίεργα ενώ τρέχω στη Βενετία;”», είπε.

Η αναζήτηση αποκάλυψε ότι στη Βενετία απαγορεύεται η κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους και τις πλατείες με γυμνό το πάνω μέρος του σώματος ή με μαγιό. Όποιος παραβιάζει τον κανονισμό μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 250 ευρώ. Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει από το 2018 και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να διατηρεί ένα επίπεδο σεβασμού γύρω από τα σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της πόλης, όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και η Santa Maria della Salute, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Αναγκάστηκε να βρει μπλούζα

Μόλις συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, αποφάσισαν να διακόψουν τη διαδρομή τους. «Θέλω να ακολουθώ οποιουσδήποτε κανόνες ισχύουν σε κάθε περιοχή που επισκέπτομαι», δήλωσε ο Νακαρέλα.

Το ζευγάρι απείχε περίπου 3 χιλιόμετρα από το κατάλυμά του και ο ίδιος δεν ήθελε ούτε να συνεχίσει χωρίς μπλούζα ούτε να επιστρέψει έτσι. Τελικά, η αδελφή του Νακαρέλα και ο αρραβωνιαστικός της, που έτρεχαν μαζί τους, προσφέρθηκαν να πάνε να αγοράσουν μια μπλούζα.

Ο Νακαρέλα επέστρεψε στη διαδρομή φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι με σχέδιο εμπνευσμένο από τη «Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Αγγέλου και το ζευγάρι ζήτησε συγγνώμη από τους Βενετούς:

«Συγγνώμη, κάτοικοι της Βενετίας, δεν το γνωρίζαμε!»

Οι αντιδράσεις στα social media

Το περιστατικό έγινε viral και αρκετοί χρήστες έσπευσαν να επικρίνουν το ζευγάρι. «Πες μου ότι είσαι Αμερικανός χωρίς να μου πεις ότι είσαι Αμερικανός», έγραψε ένας.

«Η Βενετία δεν είναι παραλία και δεν είναι τουριστική παιδική χαρά», σχολίασε άλλος, ενώ ένας τρίτος τους κατηγόρησε ότι θεωρούν πως δεν χρειάζεται να σέβονται τους νόμους ξένων χωρών. Υπήρχαν, ωστόσο, και πιο χιουμοριστικές αντιδράσεις. «Αν πρόκειται να παραβιάσεις κατά λάθος έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο και άγνωστο νόμο στην Ιταλία, τουλάχιστον το έκανες ενώ έδειχνες υπέροχος», έγραψε ένας χρήστης.

Η Λάτοφ δήλωσε έκπληκτη από την ένταση των αντιδράσεων, καθώς, όπως είπε, το ζήτημα διορθώθηκε αμέσως και οι δυο τους προσπάθησαν να δείξουν σεβασμό.

Η απαγόρευση του γυμνού πάνω μέρους είναι μόνο ένας από τους κανόνες που εφαρμόζει η Βενετία.

Απαγορεύεται επίσης η κατανάλωση φαγητού και ποτού καθισμένος στο έδαφος, καθώς και το ξάπλωμα ή η παραμονή σε συγκεκριμένα σημεία όπως όχθες καναλιών, μνημεία, γέφυρες, σκαλοπάτια και υπερυψωμένους διαδρόμους. Τα πρόστιμα για αυτές τις παραβάσεις κυμαίνονται από 100 έως 200 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι ποινές για όποιον βουτήξει ή κολυμπήσει στα κανάλια ή πετάξει σκουπίδια, καθώς μπορεί να πληρώσει έως και 350 ευρώ.

Ακόμη και το τάισμα περιστεριών ή γλάρων απαγορεύεται, με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ. Παράλληλα, τα ποδήλατα απαγορεύονται στην πόλη, ακόμη και όταν κάποιος τα μεταφέρει περπατώντας, με μία συγκεκριμένη εξαίρεση στη διαδρομή από την Piazzale Roma έως τον σιδηροδρομικό σταθμό Venezia Santa Lucia.

Η Λάτοφ πάντως λέει ότι πήρε το μάθημά της. «Όλοι έχουν δικαίωμα να ταξιδεύουν και να εξερευνούν και ελπίζω ότι όλοι μπορούν να μάθουν από το μάθημά μας και να σέβονται τον πολιτισμό κάθε τόπου», είπε.

Το ζευγάρι έχει ήδη δημοσιεύσει νέο βίντεο από το ταξίδι του στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά, είναι πλήρως ντυμένοι σε όλες τις φωτογραφίες.