Έντονα άρχισε να ταλαντεύεται ένα Airbus A320 στον διάδρομο του αεροδρομίου Ματεκάνια της Περέιρα, την ώρα που ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληττε την Κολομβία τη Δευτέρα (10/8).

Το αεροσκάφος βρισκόταν στο αεροδρόμιο και ήταν έτοιμο να απογειωθεί όταν ξεκίνησε η ισχυρή σεισμική δόνηση. Η στιγμή καταγράφηκε από έναν από τους πιλότους του Airbus μέσα από το πιλοτήριο.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να κινείται έντονα ενώ βρίσκεται στον διάδρομο, καθώς η σεισμική δόνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το φαινόμενο διήρκεσε τουλάχιστον 46 δευτερόλεπτα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες.

Μετά το τέλος της δόνησης, το αεροσκάφος συνέχισε τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει και τελικά απογειώθηκε από την Περέιρα.