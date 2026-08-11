Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους που φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα η επιχείρηση ασφαλείας οργανώθηκε λόγω μιας πιθανής ιρανικής απειλής.

Όπως αποκάλυψε η «Washington Post», ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβιβαστεί αρχικά στο Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, χωρίς όμως να παραμείνει τελικά στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Με τη βοήθεια ενός φορτηγού τροφοδοσίας μεταφέρθηκε κρυφά σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ενώ οι δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου που βρίσκονταν στο Air Force One φέρεται να μην γνώριζαν ότι ο πρόεδρος είχε απομακρυνθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι οι ΗΠΑ είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη ιρανική απειλή για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει τη μυστική αλλαγή.

Η αναχώρηση από την Τουρκία και η αλλαγή στο C-32A

Η αποκάλυψη αφορά τα γεγονότα της 8ης Ιουλίου, όταν βίντεο είχαν καταγράψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ο πρόεδρος είχε φτάσει στην Τουρκία με ένα νεότερο Boeing 747-8, το οποίο είχε δωρίσει το Κατάρ, αλλά είχε ανακοινώσει ότι θα αναχωρούσε με το παλιό Air Force One «για χάρη των παλιών καιρών».

Σύμφωνα με τη «Washington Post», μετά την επιβίβασή του στο Air Force One ο Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A, ένα τροποποιημένο Boeing 757 που χρησιμοποιείται συχνά από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Η μεταφορά έγινε με τη βοήθεια ενός φορτηγού τροφοδοσίας, το οποίο είχε ανυψωθεί στο ύψος του αεροσκάφους, από την αντίθετη πλευρά εκείνης από την οποία είχε επιβιβαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβιβάστηκε ξεχωριστά στο C-32A χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η εικόνα μιας κανονικής πτήσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου επιβιβάστηκαν στο Air Force One και φέρεται να έλαβαν εντολή να κλείσουν τα σκίαστρα των παραθύρων. Δεν γνώριζαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν πλέον στο αεροσκάφος.

Η διαδρομή μέσω Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Τραμπ πέταξε στη συνέχεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με προορισμό τις ΗΠΑ και εκεί επιβιβάστηκε ξανά στο παλιό Air Force One. Μετά την προσγείωση στη βάση της RAF Mildenhall, καταγράφηκε να κατεβαίνει από το αεροσκάφος.

Μέχρι σήμερα παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο μετακινήθηκε από το C-32A πίσω στο παλαιότερο Air Force One. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νέο Air Force One που είχε δωρίσει το Κατάρ, προκειμένου να ταξιδέψει πίσω στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της πτήσης, ο Τραμπ μίλησε με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος και αναφέρθηκε στις απειλές που προέρχονταν από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για την προηγούμενη μυστική αλλαγή αεροσκάφους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι δημοσιογράφοι είχαν ενημερωθεί να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρα του αεροσκάφους από την Τουρκία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή πιθανότατα βρίσκεστε σε μια επικίνδυνη πτήση εξαιτίας των απατεώνων τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης δηλώσει ότι δέχεται «απειλή όλη την ώρα» κατά της ζωής του και ότι είναι «νούμερο ένα» στη «λίστα» του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της συνόδου στην Άγκυρα είχε αναφερθεί επίσης στον εαυτό του ως «νούμερο ένα στόχο» του Ιράν.

Οι πληροφορίες για την απειλή και το νέο Air Force One

Η μυστική αλλαγή αεροσκάφους είχε πραγματοποιηθεί μία ημέρα μετά την ανανέωση των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε άμεσα τις πληροφορίες για την αλλαγή αεροσκάφους. Ανέφερε, ωστόσο, ότι το νέο Air Force One είναι ένα «υπερσύγχρονο αεροσκάφος», εξοπλισμένο με μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προέδρου και του προσωπικού του.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει και στο παρελθόν για συγκεκριμένη απειλή επίθεσης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ή του αεροσκάφους του, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του CBS News.

Παράλληλα, οι «New York Times» είχαν ήδη δημοσιεύσει πληροφορίες για ανησυχίες ασφαλείας σχετικά με το αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ. Σύμφωνα με εκείνο το δημοσίευμα, η Μυστική Υπηρεσία είχε ζητήσει από τον Τραμπ να αλλάξει αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ακολούθως, αρκετοί δημοσιογράφοι της εφημερίδας κλήθηκαν να καταθέσουν ενόρκως σχετικά με την υπόθεση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε στη συνέχεια στο BBC ότι διερευνά παράνομες διαρροές πληροφοριών.

Η αξία του αεροσκάφους και τα συστήματα προστασίας

Οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει εδώ και μήνες για την ανακατασκευή και την αναβάθμιση του Boeing 747-8, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη χρήση του από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγές είχαν αναφέρει στο CBS News ότι τα παλαιότερα Air Force One διαθέτουν τεχνολογία λέιζερ που μπορεί να «τυφλώνει» εισερχόμενους πυραύλους. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποια συστήματα ασφαλείας διαθέτει το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ.

«Το νέο Air Force One είναι απολύτως ασφαλές για τα ταξίδια του προέδρου, αλλά θα λάβει πρόσθετες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις το φθινόπωρο, οι οποίες θα χρειαστούν περίπου έναν μήνα για να ολοκληρωθούν», είχε δηλώσει σε ανακοίνωσή της στο CBS News η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.