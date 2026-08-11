Συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είχε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, την ώρα που οι διακοπές ηλεκτροδότησης στη χώρα δημιουργούν προβλήματα στα σχέδια της Ουάσινγκτον για την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες κυβερνά υπό ασφυκτική πίεση του Αμερικανού ομολόγου της, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου που οδήγησε στην φυλάκιση του προκατόχου της, Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως αυτός αποφασίζει σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Το γραφείο Τύπου της προεδρίας της Βενεζουέλας δημοσιοποίησε ανακοίνωση και φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση. Σύμφωνα με το κείμενο, της αμερικανικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο βοηθός υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις Τζόναθαν Γκρινστάιν. Ο βοηθός υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τζόναθαν Μπερκ πήγε επίσης στο Καράκας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η «αναζήτηση σταθερότητας της ενεργειακής αγοράς και επανενεργοποίησης των χρηματοοικονομικών μηχανισμών».

Η παραγωγή αργού στη Βενεζουέλα, τη χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, ανέρχεται σε κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, επίπεδο υποτριπλάσιο από τα τρία εκατ. όπου βρισκόταν πριν από σχεδόν δυο δεκαετίες. Ορισμένοι ειδικοί αποδίδουν τη μείωσή της σε χρόνια κακοδιαχείρισης της πετρελαϊκής βιομηχανίας και διαφθοράς, φαινόμενα που όπως σημειώνουν είχαν εκδηλωθεί πριν από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση στο Καράκας από την πλευρά της λέει πως οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ για να αναγκαστεί ο πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία ευθύνονται κυρίως για τη μείωση της παραγωγής· κάποιοι ειδικοί αναγνωρίζουν πως χειροτέρεψαν την ήδη περίπλοκη κατάσταση.

Η Βενεζουέλα, η οποία απέκτησε ξανά σχέσεις με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, προσπαθεί εξάλλου να αναδιαρθρώσει το εξωτερικό χρέος της για να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις και να αναζωογονήσει την οικονομία της.

Από τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον άρχισε να χαλαρώνει προοδευτικά τις κυρώσεις της, που συμπεριλάμβαναν εμπάργκο το οποίο εμπόδιζε τις πωλήσεις αργού της Βενεζουέλας από το 2019, ωστόσο διατηρεί τον έλεγχο των διαδικασιών του είδους.

Οι συναντήσεις ανώτερων αξιωματούχων των κυβερνήσεων Τραμπ και Ροντρίγκες ακολουθούν την αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων τον Μάρτιο, τρεις μήνες μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ όπου αντιμετωπίζει δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία που απορρίπτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.