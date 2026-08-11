Ο ισχυρός σεισμός στην Κολομβία, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει ώρα με την ώρα, ήρθε να προστεθεί στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, κυρίως με θέματα δημόσιας ασφάλειας. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, που ανακοίνωσε χθες ότι ηγείται της έκτακτης ανάγκης, είχε μέχρι χθες νούμερο ένα προτεραιότητα να τερματίσει το οργανωμένο έγκλημα.

Στην Κολομβία υπάρχουν περισσότεροι παράτυποι μαχητές από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το 2016, όταν οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας, τότε η μεγαλύτερη αντάρτικη οργάνωση, συμφώνησαν να καταθέσουν τα όπλα. Σήμερα, οι ένοπλες συγκρούσεις εκθέτουν ανθρώπους σε ολόκληρη την Κολομβία σε ποικίλες μορφές βλάβης, όπως θανατηφόρα βία, εκβιασμούς, καταπιεστικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, αναγκαστικό εκτοπισμό και στρατολόγηση παιδιών.

Ο Ντε λα Εσπριέγια είχε παρουσιάσει την υποσχόμενη αντίδρασή του με ιδιαίτερα σκληρούς όρους. Ζήτησε μια σειρά συλλήψεων υψηλόβαθμων στελεχών, την επανέναρξη της εξάλειψης των καλλιεργειών κόκας, μια ενισχυμένη εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών, μεγαλύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων εκδόσεων, καθώς και την κατασκευή τεράστιων νέων φυλακών. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, δήλωσε ότι αυτές οι πολιτικές θα έσπαγαν τον ασφυκτικό έλεγχο των εγκληματικών ομάδων στις περιοχές που ελέγχουν, θα εξάλειφαν τους εκτεταμένους εκβιασμούς και θα συνέτριβαν τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κράτος ουσιαστικά δεν κάνει σχεδόν τίποτα σε ορισμένες περιοχές της αγροτικής Κολομβίας, πέρα από το να στέλνει τον στρατό για να αντιμετωπίσει ένοπλες και εγκληματικές ομάδες, και έχει πλέον παρέλθει προ πολλού η στιγμή που θα έπρεπε να κάνει περισσότερα. Οι κάτοικοι χρειάζονται πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, από αξιοπρεπείς δρόμους έως υγειονομική περίθαλψη και δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις της Κολομβίας δεν έχουν ποτέ νικήσει μια ένοπλη ομάδα αποκλειστικά με τη χρήση βίας. Σε ορισμένες περιοχές, οι εξεγερτικές και εγκληματικές ομάδες έχουν διεισδύσει τόσο βαθιά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, ώστε κανένα λογικό επίπεδο πίεσης δεν θα ήταν αρκετό για να τις ξεριζώσει.

Η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας έχει πλέον να αντιμετωπίσει τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση με τον σεισμό και ενώ μέχρι χθες έβλεπε τις εσωτερικές διασπάσεις μεταξύ των ένοπλων και εγκληματικών ομάδων να έχουν οδηγήσει σε περισσότερες και σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ των επιμέρους παρατάξεων. Η Κολομβία διαθέτει σχεδόν μισό αιώνα εμπειρίας στις προσπάθειες τερματισμού των εσωτερικών ένοπλων συγκρούσεών της μέσω διαπραγματεύσεων. Από τη δεκαετία του 1980, το κολομβιανό κράτος έχει προχωρήσει σε πολυάριθμους γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών, μεταξύ άλλων και με την αστική ανταρτική οργάνωση M-19.

Το 2016, η πιο φιλόδοξη και ευρείας εμβέλειας συμφωνία, που ολοκληρώθηκε υπό τον πρώην πρόεδρο, Χουάν Μανουέλ Σάντος, οδήγησε στην αποστράτευση σχεδόν 14.000 μελών της FARC.

Για τη διαμόρφωση αυτών των διαπραγματεύσεων, η Κολομβία έχει ιστορικά θεσπίσει μια νομική διάκριση μεταξύ των ομάδων που διαθέτουν πολιτική ιδεολογία και εκείνων που καταφεύγουν στα όπλα με σκοπό να πλουτίσουν.

Οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαπραγματεύσεις έχουν παραδοσιακά επιφυλαχθεί για την πρώτη κατηγορία, ενώ αμνηστία προβλέπεται μόνο για πολιτικά υποκινούμενα εγκλήματα και όχι για αδικήματα που διαπράττονται αποκλειστικά για λόγους όπως το οικονομικό κέρδος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο τότε πρόεδρος, Άλβαρο Ουρίμπε, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις δεξιές παραστρατιωτικές Ενωμένες Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Κολομβίας, οι οποίες οδήγησαν στην αποστρατεία περισσότερων από 30.000 μαχητών. Η κυβέρνηση Ουρίμπε αντιμετώπισε τους παραστρατιωτικούς ως εμπλεκόμενη πλευρά στη σύγκρουση, χαρακτήρισε τη δράση τους ως εξέγερση και προσέφερε στα μέλη τους μειωμένες ποινές με αντάλλαγμα την πλήρη ομολογία των παρανομιών τους.

Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την ταξινόμηση των ομάδων αυτών ως πολιτικών οργανώσεων και είπε ότι οι παραστρατιωτικοί έπρεπε να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους μέσω του κοινού συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού οι περισσότεροι παραστρατιωτικοί είχαν ήδη παραδώσει τα όπλα τους, αφήνοντας πολλούς από αυτούς σε ένα νομικό κενό για τα επόμενα χρόνια.

Όλα αυτά μοιάζουν μακρινό παρελθόν μετά τη χθεσινή καταστροφή. Ο 48χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή». Και σήμερα επείγει να το αποδείξει.