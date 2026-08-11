Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυρίαρχου στην ανατολική Λιβύη, σκοτώθηκε χθες Δευτέρα, όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης, ενημέρωσαν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι έχασε τη ζωή του στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθυνόταν για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

🚨 LNA Military Intelligence Chief Assassinated in Benghazi



Major General Fawzi Al-Mansouri (also reported as Fowzi Mansouri), head of military intelligence for eastern Libya’s Libyan National Army (LNA under Khalifa Haftar), was killed Monday evening (Aug 10, 2026) when an… pic.twitter.com/NFmpLc6nhb — Public News X (@PublicNewsX) August 11, 2026

Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δύο αντίπαλες κυβερνήσεις και μια μυριάδα ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και η κατάσταση παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.

Η χώρα της βόρειας Αφρικής, με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου σε όλη την ήπειρο, παραμένει κομμένη στα δύο, χωρισμένη ανάμεσα σε τομείς της δύσης και της ανατολής υπό τον έλεγχο διαφόρων ένοπλων οργανώσεων, μετά την υποστηριχθείσα από το NATO εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Ο ΛΕΣ του στρατάρχη Χαφτάρ και των γιων του διατηρεί υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και της νότιας Λιβύης. Υποστηρίζει την κυβέρνηση με έδρα τη Βεγγάζη. Ταυτόχρονα, η αντίπαλη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) έχει έδρα την Τρίπολη κι ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας.