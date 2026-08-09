Μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος ανατράπηκε στα ανοιχτά της Λίμπερτι Άιλαντ, κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, τα θύματα ήταν ανάμεσα σε 14 άτομα που έπρεπε να ανασυρθούν από το νερό αφού το σκάφος, το οποίο σύμφωνα με πηγές ήταν ένα μηχανοκίνητο σκάφος τύπου bowrider 22 ποδιών, αναποδογύρισε γύρω στις 10:25 μ.μ.

Captain hit with slew of charges after boat capsized near Liberty Island, killing 2, including infant https://t.co/dNSIRlJZUY pic.twitter.com/yzRzUn4V8E — New York Post (@nypost) August 9, 2026

Το παιδί που έχασε τη ζωή του ήταν 5 μηνών, ανέφεραν πηγές. «Όχι. Γιατί; Γιατί; Όχι», ακούστηκε να ουρλιάζει έντρομος ένας δικός τους άνθρωπος στο νοσοκομείο NYU Langone Hospital Brooklyn, όπου είχαν μεταφερθεί πολλά από τα θύματα. Ορισμένα από αυτά φαίνονταν στο λόμπι του νοσοκομείου κρατώντας ακόμα τα σωσίβιά τους.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε την ανατροπή. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τα μπλε και κόκκινα φώτα των σκαφών έκτακτης ανάγκης στο σκοτάδι του λιμανιού να ερευνούν τα νερά μετά το συμβάν.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ανακοίνωσε ότι 12 από τα 14 θύματα είχαν ανασυρθεί σώα μέχρι την άφιξή της, και ότι δύτες της NYPD βρήκαν τη γυναίκα και το παιδί και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψαν.