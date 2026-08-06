Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις διαμορφώνουν το μέλλον της, χωρίς η ίδια να έχει ουσιαστικό έλεγχο στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Από τον πόλεμο με το Ιράν και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία έως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις νέες μεταναστευτικές πιέσεις, η ήπειρος καλείται να διαχειριστεί διαδοχικές κρίσεις που εντείνουν την αβεβαιότητα για την οικονομία, την ασφάλεια και τη συνοχή της.

Το τελευταίο διάστημα, η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις να καθορίζονται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να κλιμακώσει εκ νέου τον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Παράλληλα, η υπερθέρμανση του πλανήτη τροφοδοτεί ολοένα και πιο εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, ενώ η αιφνίδια αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, προκαλεί νέες εντάσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα δύσκολο καλοκαίρι για την Ευρώπη

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από δύο πολέμους, θερμοκρασίες-ρεκόρ, αυξανόμενο πληθωρισμό και έντονη ανησυχία για την επάρκεια τροφίμων, την ενέργεια και την ασφάλεια. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για κοινή ευρωπαϊκή δράση, έκτακτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ προέδρων και πρωθυπουργών, αλλά και έντονες πολιτικές συζητήσεις στα κοινοβούλια, από την Πολωνία έως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου της.

Ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν επιθυμούσαν, έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, προκαλώντας αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των μετακινήσεων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στην ασφαλή διέλευση των πετρελαϊκών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο θα συνεχίσουν να καθορίζονται από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Η περιορισμένη επιρροή της Ευρώπης στις διεθνείς εξελίξεις

Παράλληλα, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια αιματηρών συγκρούσεων. Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειές της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επισκιάζονται από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ενώ και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται κυρίως εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι New York Times. Παράλληλα, η άνοδος του δεξιού λαϊκισμού ενισχύεται από το μεταναστευτικό, τις κοινωνικές ανισότητες και την παραπληροφόρηση.

Ο Ρίτσαρντ Χάας, ο οποίος διετέλεσε επί δύο δεκαετίες πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, εκτιμά ότι η Ευρώπη αποτελεί εν μέρει θύμα των διεθνών συγκυριών, αλλά φέρει και η ίδια ευθύνη για την περιορισμένη επιρροή της.

Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο επένδυσαν λιγότερα από όσα απαιτούνταν στην ασφάλειά τους, αλλά απέτυχαν και να οργανωθούν αποτελεσματικά στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ευρώπη ουσιαστικά θεατή στον διεθνή ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν επιβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ευρωπαϊκών επιλογών.

Οι πρωτοβουλίες για την Ουκρανία και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο στήριξαν άμεσα το Κίεβο, παρέχοντας οικονομική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία και υποδεχόμενες εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025 και έδειξε διάθεση προσέγγισης με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν τον «Συνασπισμό των Προθύμων», επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα ουκρανικά συμφέροντα σε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι προσπάθειες αυτές συνέβαλαν ώστε να αποτραπεί μια συμφωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος της Ουκρανίας. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να προτιμά απευθείας συνομιλίες είτε με τη Ρωσία είτε με την Ουκρανία, αφήνοντας στο περιθώριο τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η διευθύντρια του Κέντρου Ασφάλειας Σαχαϊντάτσνι στο Κίεβο, Λέσια Ογκρίζκο, ανέφερε σε άρθρο της στο Atlantic Council ότι οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να αποτελέσουν τη σημαντικότερη δοκιμασία για το κατά πόσο οι φιλοδοξίες της Ευρώπης για στρατηγική αυτονομία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Ο πόλεμος με το Ιράν και η αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Η επιρροή της Ευρώπης υπήρξε ακόμη πιο περιορισμένη στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, παρότι οι συνέπειές του γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η έντονη αντίθεση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν επιδείνωσε τις διατλαντικές σχέσεις.

Τον Απρίλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδιο στρατιωτικής επιχείρησης που θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η εναλλαγή περιόδων συγκρούσεων και εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν επέτρεψε την έναρξη της αποστολής.

Διπλωμάτες από ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο αποστολής πολεμικών πλοίων για την αποναρκοθέτηση της περιοχής ή τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων παραμένει ουσιαστικά «παγωμένο», μέχρι να διαπιστωθεί εάν ο πόλεμος έχει πράγματι σταματήσει.

Τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Την Τρίτη δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα δεχτεί «πολύ ισχυρό πλήγμα» εάν η κρίσιμη θαλάσσια οδός δεν ανοίξει σύντομα.

Κλιματική κρίση και ακραία καιρικά φαινόμενα

Την ώρα που η κρίση με το Ιράν παραμένει σε εξέλιξη, μεγάλες δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη, ενώ οι χάρτες καιρού καταγράφουν πρωτοφανή κύματα καύσωνα.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούσαν ως προς τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και προωθούσαν πολιτικές περιορισμού των εκπομπών και επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με μία από τις μεγαλύτερες χώρες-ρυπαντές του πλανήτη, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Οι συνέπειες είναι πλέον εμφανείς, καθώς η Ευρώπη καταγράφει ταχύτερη άνοδο της μέσης θερμοκρασίας από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε ο πιο ξηρός Ιούλιος εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, ενώ οι πυρκαγιές ανάγκασαν περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα, πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη σε πύρινα μέτωπα.

Νέα μεταναστευτική ένταση στη Θέουτα

Η μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία ακόμη κρίση, δοκιμάζοντας την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα από τα πιο ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει γίνει γνωστός για τη θετική στάση του απέναντι σε ορισμένες κατηγορίες μεταναστών, ιδιαίτερα εργαζόμενους από τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, ακολουθεί αυστηρότερη πολιτική απέναντι σε όσους επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο.

Η κυβέρνηση κινητοποίησε άμεσα τις ένοπλες δυνάμεις και η πλειονότητα όσων εισήλθαν στη Θέουτα επέστρεψε στο Μαρόκο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, κατασκευάζεται πλωτό φράγμα κοντά στο θαλάσσιο τείχος που χωρίζει τις δύο πλευρές.

Το περιστατικό ανέδειξε τις εσωτερικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία και ο Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας, αξιοποιούν το μεταναστευτικό για την ενίσχυση της πολιτικής τους επιρροής.

Σχεδόν δύο δωδεκάδες κράτη-μέλη επέκριναν την Ισπανία αμέσως μετά τις αφίξεις στη Θέουτα, ενώ ορισμένα ζήτησαν ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πέδρο Σάντσεθ απάντησε χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες χώρες «εγωιστικές».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η περιορισμένη αλληλεγγύη προς την Ισπανία, σε μια περίοδο που αντιμετώπιζε εξωτερική πίεση, καταδεικνύει τις δυσκολίες της Ευρώπης να προβάλλει ενιαία ισχύ στη διεθνή σκηνή.

Ο Ρίτσαρντ Χάας υποστήριξε ότι η έλλειψη ενότητας αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης στην προσπάθειά της να καθορίσει το μέλλον της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το σύνολο είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών του».