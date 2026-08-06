Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η τροπική καταιγίδα που έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες, με τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις να προκαλούν κατολισθήσεις και να αφήνουν πίσω τους τέσσερις νεκρούς.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από το νησί Λουσόν, το μεγαλύτερο της χώρας, οδήγησε τις Αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων, με αναστολή λειτουργίας σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών στη Μανίλα και σε περιοχές του βορρά. Στην επαρχία Μπενγκέτ (βόρεια), ένα μικρό εστιατόριο και οι τρεις εργαζόμενοί του θάφτηκαν σε κατολίσθηση.

«Δύο εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους επιτόπου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο συνταγματάρχης Ντιονίσιο Μπονόι της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι ένας επιζών ανασύρθηκε από τα χαλάσματα.

Στη γειτονική επαρχία Ριζάλ, άλλη κατολίσθηση στοίχισε χθες τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Στο νησί Λουσόν ζουν οι μισοί από τους 116 εκατ. κατοίκους των Φιλιππίνων και είναι συγκεντρωμένη η μισή από την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Κάθε χρόνο, περίπου 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες, με τις φτωχότερες περιοχές να είναι γενικά αυτές που επηρεάζονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο θανατηφόρα και πιο καταστροφικά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.