Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κολομβία διέψευσε χθες, Τετάρτη, ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με φερόμενα κυκλώματα στρατολόγησης Κολομβιανών μισθοφόρων, οι οποίοι είναι γνωστό ότι έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συρράξεις σε όλο τον κόσμο.

Η τηλεοπτική εκπομπή Noticias Caracol μετέδωσε τη Δευτέρα έρευνα που περιείχε μαρτυρίες και έγγραφα, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχει στρατηγική της Μόσχας για τη στρατολόγηση Κολομβιανών, προκειμένου να συμμετάσχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρεσβεία στην Μπογκοτά, όμως, διέψευσε κατηγορηματικά χθες πως «έχει οποιαδήποτε σχέση με τους στρατολόγους που αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ» και τόνισε ότι «δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πώς χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά τους».

Συγγενείς Κολομβιανών που πήγαν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, ένοπλες οργανώσεις ή στρατούς στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο απόστρατοι, έχουν καταγγείλει πως οι δικοί τους υπέστησαν κακομεταχείριση τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

Ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έχει δηλώσει πως τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι πολεμούν σε διάφορες χώρες του κόσμου για χρήματα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Ρωσία καταδίκασε δύο Κολομβιανούς να εκτίσουν 13 χρόνια κάθειρξη, αφού κατηγορήθηκαν πως πολέμησαν στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Εκπαιδευμένοι για δεκαετίες στην αντιμετώπιση ανταρτών και καρτέλ των ναρκωτικών, οι στρατιωτικοί στην Κολομβία συχνά δυσκολεύονται να βρουν θέσεις εργασίας αφού συνταξιοδοτηθούν.

Τον Μάρτιο, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως τουλάχιστον 10.000 Κολομβιανοί στρατολογήθηκαν κι ενεπλάκησαν σε ένοπλες συρράξεις σε όλο τον κόσμο, συχνά υπό «απάνθρωπες συνθήκες».

Οι κυριότεροι προορισμοί τους είναι χώρες βυθισμένες σε συγκρούσεις ή πολέμους, όπως η Ουκρανία, το Σουδάν, η Υεμένη και η ΛΔ Κονγκό, μεταξύ άλλων.