Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Φουέγκο της Γουατεμάλας υποχώρησε χθες Τετάρτη, σηματοδοτώντας το τέλος της έκρηξης που είχε οδηγήσει στην προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 1.700 κατοίκων από κοινότητες στους πρόποδες του ηφαιστείου. Μετά την αποκλιμάκωση του φαινομένου, οι αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία επιστροφής των κατοίκων στις εστίες τους.

«Έπειτα από 50 ώρες, η έκρηξη τερματίστηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το εθνικό ινστιτούτο ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας (INSIVUMEH).

Το Φουέγο, το πιο ενεργό ηφαίστειο στην κεντρική Αμερική, κάπου 35 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την ομώνυμη πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη Δευτέρα.

Major eruption at Mt Fuego (Volcán de Fuego) in Guatemala is currently occurring. In shocking footage captured by Afartv you see the volcano completely covered by volcanic gas and ash as lava flows down the mountain. pic.twitter.com/hW0ul43JyG — Pacific Wire (@ChynoNews) August 4, 2026

Η δραστηριότητα εντάθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με ποτάμια λάβας να κυλούν στις πλαγιές του και πελώριες στήλες ηφαιστειακών αερίων και τέφρας να υψώνονται στους αιθέρες, γεγονός που εξώθησε τις αρχές να κηρύξουν το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού και να διατάξουν εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων από τις πιο κοντινές κοινότητες, που διέτρεχαν κίνδυνο.

Δεν καταγράφτηκαν ούτε θύματα, ούτε ζημιές.

Las autoridades de Guatemala trasladaron a cerca de 1,700 personas a distintos albergues como medida preventiva ante la erupción del volcán de Fuego. Debido a la intensidad de la actividad, se declaró alerta roja en las comunidades ubicadas en las cercanías del coloso.



Asimismo,… pic.twitter.com/bZW4yKL8BJ — dereporte (@dereportecom) August 6, 2026

Σύμφωνα με το ινστιτούτο, το Φουέγο («φωτιά» στα ισπανικά), ο κρατήρας του οποίου βρίσκεται σε υψόμετρο 3.763 μέτρων, επανήλθε χθες σε «ομαλά επίπεδα» δραστηριότητας.

Ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν «απειλές», όπως οι εκλύσεις και οι ροές πυροκλαστικών υλικών και η διασπορά ηφαιστειακής τέφρας, εξαιτίας της οποίας κάλεσε να συνεχίσουν να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα στις αερομεταφορές.

Η επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας συντονισμού του αγώνα εναντίον των καταστροφών (CONRED) Κλαουντίν Ογάλδες σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως με δεδομένη την «ορατή μείωση» της δραστηριότητας, η επιστροφή των κατοίκων στα χωριά τους είναι πλέον «ασφαλής».

Un grupo de montañistas que ascendía las laderas del Volcán de Acatenango logró documentar en video una potente y espectacular explosión del Volcán de Fuego en Guatemala. Las impactantes imágenes, que muestran una intensa columna de ceniza y material piroclástico elevándose al… pic.twitter.com/SAmKutIX9Z — Next (@nextecua) August 6, 2026

«Ζούμε με το ηφαίστειο»

Αρκετές οικογένειες που είχαν πάει σε καταφύγια επέστρεψαν στα σπίτια τους ήδη πριν από αυτές τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Ο Μπερναμπέ Μαροκίν, αγρότης που εκμεταλλεύεται καλλιέργειες σε πλαγιά του ηφαιστείου και ζει στην κοινότητα Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο, δεν έδειχνε την παραμικρή ανησυχία.

«Για εμάς, είναι συνηθισμένο το ηφαίστειο να ξυπνάει και να κοιμάται», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ζούμε με το ηφαίστειο, ξέρουμε πότε θυμώνει και πότε ηρεμεί», πρόσθεσε ο γεωργός, 61 ετών, το σπίτι του οποίου δεν έχει πάθει ποτέ κάτι από τις εκρήξεις του Φουέγο.

Αντίθετα, η Ισαβέλ Πέρες, 69 χρονών, κάτοικος της κωμόπολης Ελ Πορβενίρ, που επίσης πήγε σε καταφύγιο, δεν έκρυβε τον φόβο της, καθώς ζει στους πρόποδες του ηφαιστείου. Ζήτησε από τις αρχές να της προσφέρουν ασφαλή τοποθεσία για να μετεγκατασταθεί με την οικογένειά της.

Την 3η Ιουνίου 2018, ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που ακολούθησε η έκλυση πυροκλαστικών ροών είχε αποτέλεσμα να σβηστεί από τον χάρτη η κοινότητα Σαν Μιγκέλ Λος Λότες και μέρος του δρόμου προς την κοντινή πόλη Αλοτενάνγκο. Ο επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 215 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και πολλούς αγνοούμενους, κάπου 200 από τους οποίους δεν βρέθηκαν ποτέ.

Τον Ιούνιο του 2025, κάπου 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας εκρήξεων του Φουέγο.