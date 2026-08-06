Ένας εντυπωσιακός πύρινος στρόβιλος, γνωστός ως «firenado», σχηματίστηκε το Σαββατοκύριακο πάνω από μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Όρεγκον, την ώρα που οι καταστροφικές φωτιές συνεχίζουν να πλήττουν τον βορειοδυτικό Ειρηνικό των ΗΠΑ.

Βίντεο που κατέγραψε ο κάτοικος Φίλιπ Σιτζ κοντά στην πόλη Μπερνς δείχνει έναν τεράστιο περιστρεφόμενο στύλο καπνού και φλόγας να υψώνεται στον ουρανό, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα σε ανοιχτή έκταση στην κομητεία Χάρνεϊ. Στην περιοχή, πολλές μεγάλες πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι το φαινόμενο θυμίζει ανεμοστρόβιλο, πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν πύρινο στρόβιλο (fire whirl). Δημιουργείται όταν η ακραία θερμότητα ωθεί τον αέρα απότομα προς τα πάνω, προκαλώντας την περιστροφή καπνού, στάχτης, φλογών και φλεγόμενων υλικών γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα. Οι πύρινοι στρόβιλοι μπορεί να μεταφέρουν αναμμένα κάρβουνα σε μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Internacionales | 🇺🇸🔥 En el condado de Harney, #Oregón, se registró un tornado de fuego también conocido como firenado. pic.twitter.com/Aq5g4DB2IG — #ÚltimaHora (@ultimahsv) August 3, 2026

Δεκάδες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και μαζικές εκκενώσεις

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στο ανατολικό Όρεγκον και την ανατολική Ουάσινγκτον, ενώ μεγάλα μέτωπα καίνε επίσης στο Άινταχο, τη Μοντάνα και τη Γιούτα.

Στην ευρύτερη περιοχή του Σποκέιν, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, τρεις μεγάλες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 700 σπίτια, επιχειρήσεις και άλλα κτίρια, ενώ περίπου 60.000 κάτοικοι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης.

Η AccuWeather εκτιμά ότι οι έως τώρα οικονομικές απώλειες κυμαίνονται μεταξύ 4 και 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποιώντας ότι το κόστος ενδέχεται να αυξηθεί όσο οι πυρκαγιές παραμένουν ενεργές.

Αποπνικτική ατμόσφαιρα σε πολλές πολιτείες

Εκτός από τις φλόγες, σοβαρή απειλή αποτελεί και ο καπνός, ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε τεράστιες εκτάσεις των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Η AccuWeather προειδοποιεί ότι εκατομμύρια πολίτες στις πολιτείες της Ουάσινγκτον, του Όρεγκον και του Άινταχο ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με «επικίνδυνη» ή «πολύ ανθυγιεινή» ποιότητα αέρα. Το νέφος αναμένεται να επεκταθεί ακόμη και μέχρι το Ιλινόι, ενώ θα κινηθεί νοτιότερα προς την Αριζόνα και το Νέο Μεξικό.

Οι αρχές καλούν ιδιαίτερα τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους. Συνιστούν επίσης να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα, να χρησιμοποιούνται καθαριστές αέρα όπου υπάρχουν και, όταν είναι απαραίτητη η έξοδος, να φοριούνται μάσκες υψηλής προστασίας τύπου N95 ή KN95.

Ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα των μεγάλων πυρκαγιών

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι πύρινοι στρόβιλοι συγκαταλέγονται στα πιο απρόβλεπτα και επικίνδυνα φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με την ανάπτυξη πυροσωρειτών (pyrocumulus), νεφών που δημιουργούνται από την έντονη θερμότητα της φωτιάς και είναι ικανά να προκαλέσουν ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και απότομες μεταβολές των καιρικών συνθηκών, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.