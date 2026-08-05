Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης AI2379 της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, όταν το αεροσκάφος υπέστη ξαφνική απώλεια ύψους κατά περίπου 90 μέτρα, ενώ πετούσε σε ύψος άνω των 11.000 μέτρων. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις Αρχές να διερευνούν τις αιτίες του περιστατικού, το οποίο έρχεται 14 μήνες μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Air India κοντά στο Αχμενταμπάντ, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 260 ανθρώπους.



Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης με το Airbus A320neo, το οποίο μετέφερε 137 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τριών βρεφών, καθώς και οκτώ μέλη πληρώματος. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι, όπου ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες περίμεναν.

Several passengers were injured after an Air India flight from Phuket to Delhi encountered brief turbulence on Tuesday (Aug 4). Air India confirmed the incident, while one passenger said about 15 to 20 people were injured, including children. pic.twitter.com/siPicN9WTH — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 5, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απότομη βύθιση προκάλεσε πανικό, καθώς οι επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις έντονες αναταράξεις, με αντικείμενα να εκτοξεύονται στον αέρα και ζημιές στο εσωτερικό του αεροσκάφους.



Ένας επιβάτης περιέγραψε τις στιγμές τρόμου: «Νομίσαμε ότι θα πεθάνουμε».

#Watch | At least 14 people, including 10 passengers and four crew members, have been injured on an Air India flight from Phuket to Delhi, when the aircraft underwent a severe turbulence. The ceiling of the flight was visibly damaged in a video posted by one of the passengers pic.twitter.com/WTqK2a0AlR — The Telegraph (@ttindia) August 5, 2026

Η Air India ανακοίνωσε ότι 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για προληπτικές εξετάσεις. Ένα μέλος του πληρώματος φαίνεται ότι υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό, ενώ αναφέρονται και περιπτώσεις επιβατών με κατάγματα.



Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξετάζει τόσο τις αναταράξεις όσο και την πιθανότητα τεχνικής βλάβης του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας και οι ερευνητές έχουν παραλάβει τους καταγραφείς πτήσης και συνομιλιών του πιλοτηρίου για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Mid-air scare: An Air India flight from Phuket to Delhi hit severe turbulence, leaving 14 passengers and crew injured. The flight landed safely, and those injured received immediate medical care.#AirIndia #FlightTurbulence pic.twitter.com/l4vw7psw4s — bharat24by7 (@Bharat24by7) August 5, 2026





