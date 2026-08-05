Η Ζιλί Τετάρ πραγματοποίησε μια σεζόν που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η τρανς Γαλλίδα μπασκετμπολίστρια κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια με τη φανέλα της Monaco Basket Association και τώρα δηλώνει ότι δεν θα απέρριπτε μια πιθανή ευκαιρία στο WNBA.

Η δήλωσή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το κορυφαίο πρωτάθλημα γυναικείου μπάσκετ των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα φορτισμένης συζήτησης για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στις γυναικείες διοργανώσεις.

Όταν ρωτήθηκε από το OutKick εάν θα εξέταζε μια πρόταση από ομάδα του WNBA, η 34χρονη αθλήτρια απάντησε: «Εάν επικοινωνήσουν μαζί μου, δεν θα πω όχι». Έσπευσε, πάντως, να προσγειώσει τη συζήτηση, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι ρεαλίστρια, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία για επαγγελματία αθλήτρια και υπάρχουν πολύ καλύτερες παίκτριες από την ίδια.

Η Τετάρ χαρακτήρισε το WNBA «παιδικό όνειρο», αλλά έδειξε να θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαιρετικά δύσκολο. Όταν ρωτήθηκε εάν βλέπει θετικά το ίδιο το πρωτάθλημα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντησε με χιούμορ: «Το πρωτάθλημα, ναι. Η χώρα, όχι», αφήνοντας αιχμές για το πολιτικό κλίμα και τις θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα τρανς άτομα.

Μια σεζόν με αριθμούς που προκαλούν ίλιγγο

Στη σεζόν 2025-2026 η Τετάρ αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια της Ligue Féminine 2, της δεύτερης κατηγορίας του γαλλικού γυναικείου μπάσκετ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας, είχε κατά μέσο όρο 21,2 πόντους, 20,2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2,6 κλεψίματα, με ποσοστό ευστοχίας 61,8% στα σουτ δύο πόντων. Η μέση αξιολόγησή της έφτασε το 35,7, επίδοση εξαιρετικά υψηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Δεν περιορίστηκε, όμως, μόνο στους μέσους όρους. Τον Μάρτιο κατέγραψε 21 πόντους, 30 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα απέναντι στη La Tronche Meylan, σημειώνοντας νέο ρεκόρ ριμπάουντ σε έναν αγώνα της κατηγορίας. Είχε ήδη ισοφαρίσει το προηγούμενο ρεκόρ με 25 ριμπάουντ, το οποίο επίσης ανήκε στην ίδια.

Σε άλλο παιχνίδι, απέναντι στη Μονμπρισόν, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους και 25 ριμπάουντ σε μόλις 30 λεπτά, έχοντας 14 εύστοχα σουτ σε 16 προσπάθειες. Τον Οκτώβριο είχε αναδειχθεί πολυτιμότερη παίκτρια αγωνιστικής, μετά από εμφάνιση με 24 πόντους και 23 ριμπάουντ χωρίς να αστοχήσει σε σουτ εντός παιδιάς.

Αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι έλαβε διακρίσεις όπως «Παίκτρια της Χρονιάς» και «Αμυντική Παίκτρια της Χρονιάς». Η εικόνα, ωστόσο, χρειάζεται διευκρίνιση: η Τετάρ δεν κέρδισε το επίσημο βραβείο MVP της Ligue Féminine 2, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτη σκόρερ και πρώτη ριμπάουντερ. Η γαλλική L’Équipe παρουσίασε την απουσία της από το συγκεκριμένο βραβείο ως ένα από τα σημεία που τροφοδότησαν τη συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή τρανς αθλητριών.

Από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας στο WNBA

Οι αριθμοί της Τετάρ είναι εντυπωσιακοί, δεν σημαίνουν όμως αυτομάτως ότι μια θέση στο WNBA βρίσκεται κοντά. Η Ligue Féminine 2 αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, ενώ το αμερικανικό πρωτάθλημα συγκεντρώνει πολλές από τις κορυφαίες παίκτριες παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι κάποια ομάδα του WNBA έχει επικοινωνήσει μαζί της, ότι εξετάζεται η απόκτησή της ή ότι της έχει προταθεί δοκιμή. Η συζήτηση ξεκίνησε κυρίως από τις επιδόσεις της και από αναρτήσεις σχολιαστών και πρώην αθλητών στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ίδια άλλωστε απέφυγε να παρουσιάσει την προοπτική ως άμεσο επαγγελματικό στόχο. Αναγνώρισε τόσο την ηλικία της όσο και τη διαφορά επιπέδου, ξεκαθαρίζοντας απλώς ότι δεν θα απέρριπτε μια ευκαιρία εάν αυτή παρουσιαζόταν.

Οι δηλώσεις της Σόφι Κάνινγχαμ που άναψαν φωτιές

Το όνομα της Τετάρ μπήκε στη συζήτηση για το WNBA ενώ συνεχιζόταν η αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Σόφι Κάνινγχαμ, γκαρντ των Indiana Fever.

Η Κάνινγχαμ δήλωσε ότι θέλει να «προστατεύσει τα νεαρά κορίτσια» στα αποδυτήρια και στους αγωνιστικούς χώρους, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να αγωνίζονται απέναντι σε πρόσωπα που η ίδια περιέγραψε ως «βιολογικούς άνδρες». Παράλληλα, απέρριψε την κατηγορία ότι οι θέσεις της πηγάζουν από μίσος προς τα τρανς άτομα.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν τόσο αντιδράσεις όσο και δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης έξω από γήπεδα του WNBA. Η προπονήτρια των Minnesota Lynx, Σέριλ Ριβ, εμφανίστηκε σε αγώνα με μπλουζάκι που έγραφε «Τα τρανς παιδιά ανήκουν εδώ», απαντώντας εμμέσως στην Κάνινγχαμ.

Η Ριβ υποστήριξε ότι το θέμα απαιτεί περισσότερη λεπτότητα και ότι είναι προβληματικό να παρουσιάζονται οι τρανς αθλήτριες ως η μεγαλύτερη απειλή για τον γυναικείο αθλητισμό. Οι δύο γυναίκες συνομίλησαν πριν από αγώνα των ομάδων τους και, σύμφωνα με τη Ριβ, συμφώνησαν ότι διαθέτουν δημόσιο βήμα το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν και για ενημέρωση, παρότι διαφωνούν σε βασικά σημεία.

Τι προβλέπει το WNBA για τις τρανς αθλήτριες

Το WNBA δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο, αναλυτικό κανονισμό που να καθορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις συμμετοχής τρανς ή ίντερσεξ αθλητριών.

Η συλλογική σύμβαση εργασίας του 2026 αναφέρει ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο παίκτριες που είναι γυναίκες, χωρίς όμως να δημοσιεύει περαιτέρω ορισμό ή ειδικά ιατρικά και αγωνιστικά κριτήρια για τρανς αθλήτριες. Το ESPN ανέφερε ότι το πρωτάθλημα δεν απάντησε σε αιτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική του.

Καμία δημοσίως γνωστή τρανς γυναίκα δεν έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα στο WNBA. Στο πρωτάθλημα έχουν αγωνιστεί μη δυαδικά άτομα, όπως οι Λέισια Κλάριντον και AD Ντερ, τα οποία είχαν καταγραφεί ως θήλεα κατά τη γέννησή τους.

Η περίπτωση της Τετάρ φέρνει το WNBA αντιμέτωπο με ένα ζήτημα που μέχρι σήμερα παρέμενε κυρίως θεωρητικό. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι ο αποκλεισμός τρανς γυναικών δεν συμβαδίζει με τις αρχές της ισότητας και της συμπερίληψης. Από την άλλη, υπάρχουν αθλήτριες, παράγοντες και οργανώσεις που υποστηρίζουν ότι πρέπει να προστατεύεται μια ξεχωριστή γυναικεία αγωνιστική κατηγορία με κριτήρια συνδεδεμένα με το βιολογικό φύλο.

Η Τετάρ δεν έχει στα χέρια της πρόταση από ομάδα του WNBA. Έχει, όμως, αριθμούς που προκαλούν συζήτηση και μια ξεκάθαρη απάντηση: εάν χτυπούσε το τηλέφωνο, θα το σήκωνε.